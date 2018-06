Malý Kristiánko (2) sa stratil v lese, našli ho po dlhých hodinách: Otec nechápe, ako sa mohol dostať až tam

Dvojročné dieťa sa dokázalo potichu vytratiť a samé prejsť potme niekoľko kilometrov. Chvíle strachu a beznádeje prežíval v nedeľu večer Peter (27), otecko malého Kristiánka (2) zo Sebechlieb (okr. Krupina).

Jeho malý poklad totiž z ničoho nič zmizol spred domu. Okamžite začala pátracia akcia, do ktorej sa zapojili všetky záchranárske zložky. Uzimeného, no živého a zdravého chlapčeka napokon našli. Neuveriteľné je však to, že až takmer dva kilometre od domova!

Kristiánko sa v podvečer hral pred domom neďaleko dedinky Sebechleby v časti Mladá Hora. Jeho otecko a starká zatiaľ upratovali. Stačila malá chvíľka a nezbedný chlapček sa im stratil z dohľadu. „Zrazu ostalo ticho, tak som sa išiel pozrieť von a dieťa nikde. Hľadali sme ho v okolí asi tri hodiny, no keď sa stmievalo, rozhodol som sa zavolať políciu,“ opisuje hodiny plné hrôzy Peter s tým, že maličký mal na sebe len tieločko a krátke nohavice, takže už mu určite bola zima.

Stará mama sa obávala, či si vnúčik nesadol k niekomu cudziemu do auta, pretože sa veľmi rád vozí. Podľa policajnej hovorkyne Márie Faltániovej sa do pátrania zapojilo takmer 40 policajtov, hasičov a dobrovoľných hasičov, ktorí tri hodiny prehľadávali široké okolie lazov.informovala hovorkyňa.

Podľa otca však mohol malý prejsť aj 3 km, lebo ho našli v časti Stará Hora. „Veľmi som sa o neho bál. Veď je ešte maličký, má len vyše dvoch rokov. So starkou sa o neho staráme sami už viac ako rok,“ hovorí otecko s tým, že synček sa vždy sa hrával len okolo ich domčeka.

Doteraz je pre nich záhadou, prečo sa Kristiánko vybral preč. „Len mi povedali, že mal pri sebe loptičku, tak možno tú si kotúľal. Som veľmi rád, že sa našiel živý a zdravý. No už bol uzimený, hladný a smädný. Ďakujem všetkým, ktorí nám ho pomáhali hľadať,“ dodáva otec Peter s tým, že synčeka už ani z očí nepustí. A bude mu musieť kúpiť novú loptičku, lebo tá pôvodná ostala v lese.