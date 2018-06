Tom Cruise pri nakrúcaní predviedol, čo doteraz žiadny herec: Nervydrásajúci skok z výšky 7 600 m!

Tom Cruise (55) je známy tým, že väčšinu kaskadérskych kúskov vo svojich filmoch robí sám.

Najnovšie pre šieste pokračovanie Mission Impossible absolvoval nebezpečný výškový zoskok s padákom.

Cruise už liezol po skalách i mrakodrapoch, skákal zo striech a šoféroval autá pri naháňačkách. Dokonca liezol po štartujúcom lietadle. Toto však bola novinka aj pre neho. Pri nakrúcaní v Spojených arabských emirátoch sa stal prvým hercom, ktorý urobil tzv. HALO zoskok.

Skratka znamená high altitude, low open, čo predstavuje zoskok z veľkej výšky a otvorenie padáka až nízko nad zemou. V Tomovom prípade sa skákalo z výšky 7 600 m z otvorenej zadnej rampy vojenského nákladného lietadla C-17. Pred zoskokom absolvoval herec tvrdý tréning. Musel mať kyslík, aby počas pádu z veľkej výšky náhodou nestratil vedomie. To by malo fatálne následky. Pre Toma urobili špeciálnu masku aj s poriadnym osvetlením, aby mu bolo dobre vidieť do tváre.

* Nakrúcalo sa v Spojených arabských emirátoch

* Film Mission Impossible: Fallout bude mať premiéru 27. júla