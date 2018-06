VIDEO: Veľká dráma! Študentka rodila priamo na zastávke. Pomáhal aj známy herec Richard Stanke

Každý Bratislavčan vie, že zastávka Zochova patrí medzi najfrekventovanejšie v celom meste. A práve tu sa nedávno odohral incident, ktorý zaskočil všetkých cestujúcich. Na zastávke smerom z Mosta SNP do centra čakala na svoj autobus mladá študentka so svojím partnerom.

V istom momente na mladú slečnu prišli intenzívne pôrodné bolesti a všetko nasvedčovalo tomu, že dieťa sa začalo pýtať na svet. Priateľ po prvotnom šoku zavolal na číslo rýchlej zdravotnej služby, no o budúcu mamičku sa bolo potrebné postarať ihneď. Napriek tomu, že niektorí cestujúci odvrátili zrak, akoby sa nič nedialo, našli sa aj takí, ktorí si zachovali chladnú hlavu a ponúkli pomoc.

Celá situácia vyvrcholila, keď sa na mieste objavil herec Richard Stanke, ktorý začal hodnotiť herecké výkony mladého páru. Nasledovali prekvapivé, no usmievavé reakcie zúčastnených. Mladí študenti herectva dokážu zahrať všetko. Aspoň to o sebe tvrdia. Presvedčiť sa o tom môžete aj vy počas Medzinárodného festivalu divadelných vysokých škôl Istropolitana projekt od 8. do 13. júna 2018.

Ako študenti zinscenovali žiarlivostnú scénu počas svadobného fotenia pod vedením Táne Pauhofovej?

Otvoriť galériu Zdroj: PR článok

Ako to môže vyzerať, keď dvaja kamaráti vyhrajú spoločne jackpot, no nevedia sa oň podeliť? Ako to vyrieši Marek Majeský?

Viac informácií o projekte nájdete na www.istropolitanaproject.sk