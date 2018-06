Kráska Zelinová jednu vec vo vzťahu netoleruje: Pozor, Majka, toto zas neznáša tvoj frajer Richard!

Prežíva lásku ako hrom! Majka Zelinová je asi rok šťastne zaľúbená do basketbalistu Richarda, s ktorým však donedávna prežívali vzťah na diaľku. To sa zmenilo spoločným bývaním, kedy ich partnerstvo naberie celkom iný rozmer. Avšak hoci ich láska prekvitá, sú veci, ktoré Majka na mužoch nemá rada - a platí to aj opačne. Sú také nepodstatné, že sa môže začať skloňovať slovo svadba?