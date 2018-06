Trapas moderátorky Soni Müllerovej v priamom prenose: Pri pohľade na štetku sa jej poplietol jazyk!

Aj taká ostrieľaná moderátorka akou je Soňa Müllerová sa raz za čas pomýli. Tentoraz išlo o veľmi úsmevnú situáciu.

V relácii Dámsky klub na RTVS sa vo štvrtok 31. mája stal Soni Müllerovej milý brept. Upozornil nás na to čitateľ Marián, ktorý sa na omyle dobre zabavil. Nešťastie jej priniesla téma o bylinkách, pri ktorej skúsená moderátorka nesprávne označila liečivu rastlinu Štetky lesnej za šľapku. Chybu okomentovala slovami: „A tak je to podobné...," žartovala Müllerová.

Situácii nepomohla ani bylinkárka Hanka Sekulová, ktorá sa snažila chybičku moderátorky vtipne zachrániť: „Ešte ráno som to bola odstrihnúť pri ceste, kde viem, že rastie. Ja by som skôr povedala, že je to Štetka cestná lebo vždy ju nájdem pri ceste, ale je to teda Štetka lesná," veselo vysvetľovala bylinkárka.