Do manžela slovenskej fitnessky s dieťaťom v aute napálila vodička: Zistíte, čo mala v rukách, budete nadávať!

Hlúposť im mohla vziať všetko. Nehodu v Bratislave spôsobila podľa slov slovenskej fitnessky nepozornosť vodičky, ktorá sa namiesto riadenia venovala mobilu!

Veľmi nepríjemný zážitok opísala na svojej facebookovej stránke fitnesska Denisa Lipovská. Hoci v tom čase nebola na mieste, kde sa to odohrávalo, šlo tam o životy jej najbližších.

Manžel Denisy, ktorý v aute viezol ich dieťa a psy, mal hrozivú nehodu. V hlavnom meste sa zrazil s vodičkou, ktorá sa podľa slov fitnessky, nevenovala riadeniu. Športovkyňa zatiaľ na svoju rodinku čakala obďaleč, mali mať spoločný obed.

"Manžel chcel odbočiť doľava, padla mu zelená a pohol sa. Z protismeru sa na červenú prirútilo v plnej rýchlosti červené auto, v ňom slečna s mobilom v ruke, ani nebrzdila! V plnej rýchlosti to nabúrala do nášho auta," opisuje Denisa. Po nehode čakali manžela a dieťa hodiny vyšetrení, našťastie sa však nikomu nič vážne nestalo. Vodička obišla bez škrabanca.

"A týmto chcem povedať len jedno, ľudia poučme sa! Mobily v idúcich autách su fakt pi*ovina! Neberte to do rúk, prosím, môžete sebe aj iným zničit život!" napísala Denisa, ktorá tým chce apelovať na všetkých ľudí, ktorí mobil za volantom s radosťou používajú. Príklad jednoducho nájdeme aj medzi slovenskými celebritami. Kristína Kormúthová obľubuje nielen sa za volantom nakrúcať ale dokonca jesť a to všetko za jazdy a nepripútaná. Avšak namiesto toho, aby sa za svoje nezodpovedné správanie ospravedlnila, si z toho ešte robila posmech na sociálnych sieťach.