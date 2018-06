Hľadáme kráľovnú, Miss leta 2018 sa začína: Ak sa prihlásiš dnes, získaš náskok pred ostatnými!

Oficiálny začiatok súťaže je 6. 6. 2018 ale ty sa môžeš prihlásiť už dnes.

Máš od 15 do 28 rokov, si atraktívna a rada sa fotíš? Pošli svoje fotky a staň sa Miss leta 2018. Súťažiť môžeš v týchto troch kategóriách:

- Miss Selfie

- Miss Bikiny

- Miss Crazy

Celkový počet hlasov na tvojom profile sa sčítava. Pridaj čo najviac fotiek v jednotlivých kategóriách a zvýš tak svoju šancu na výhru. Ak sa prihlásiš do 30. 6. 2018, ako odmenu ti pripíšeme 100 bonusových hlasov.

Prihlásiť sa do súťaže Miss leta 2018 môžeš >>TU<<.

Víťazka Miss leta 2018 získa:

- prestížny titul Miss leta 2018

- zapožičanie štýlového SUV PEUGEOT 2008 na jeden rok

- nákup talianskej kolekcie v TEZENIS

- voňavé prekvapenie od FAnn parfumérie

- značkové hodinky DKNY od Klenoty AURUM

- balíček dekoratívnej kozmetiky REVLON

- voucher na služby a procedúry od OPERA CLINIC

- starostlivosť o vlasy od značky ROWENTA

- profesionálny modelingový book

Z Miss leta na Miss Slovensko

Získaj postup do semifinále súťaže krásy Miss Slovensko 2019. Jedna z vás postúpi priamo do užšieho výberu najkrajších 24 žien Slovenska. O tom, ktorá to bude, rozhodne porota. Minulého roku sa šťastie usmialo na Dominiku Grecovú. Zvíťazila v súťaži Miss leta 2017 a zároveň získala postup na Miss Slovensko 2018, kde tiež zvíťazila.

Novinka v Miss leta 2018:

Začni baliť kufre! Pre finalistky Miss leta 2018 pripravujeme niekoľkodňové sústredenie v slnečnom Turecku s cestovnou kanceláriou Happy Travel. Počas sústredenia sa dievčatá pripravia na finálové kolo súťaže.

Hlasovacia súťaž

Hlasovanie bude spustené 6. 6. 2018. Daj hlas svojej favoritke online alebo prostredníctvom SMS.

Hlasuj online na www.missleta.sk.

Pošli SMS v tvare LETO ID súťažiacej na 6661 a my pripíšeme na konto tvojej favoritky 3 hlasy. Cena spätnej SMS je 0,20 EUR s DPH. Počet SMS je neobmedzený.

Pošli SMS v tvare LETO ID súťažiacej na 6667 a my pripíšeme na konto tvojej favoritky 20 hlasov. Cena spätnej SMS je 1 EUR s DPH. Počet SMS je neobmedzený.

Vyplň súťažný formulár a budeš zaradený do žrebovania o dovolenku v Grécku a množstvo ďalších cien.