Predpovede Európskej komisie: Dožívať sa budeme o desať rokov viac

Už týždne sa na Slovensku diskutuje o tom, kedy pôjdu Slováci do dôchodku.

Smer s SNS už predložili vládny návrh, podľa ktorého to bude maximálne 65 rokov pre mužov a 64 rokov pre ženy. Ešte nie je isté, či a v akej forme zákon prejde. Európska komisia však ukázala čísla, podľa ktorých bude mať Slovensko oveľa viac dôchodcov ako v súčasnosti.

Otvoriť galériu Zdroj: infografika NČ

Šéf SNS Andrej Danko aj počas víkendu zopakoval, že ak neprejde ústavné zastropovanie dôchodku, tak ho bude pretláčať ako normálny zákon. Koalícia sa totiž stále nedohodla s opozíciou, ktorá má vlastné predstavy o legislatíve. Dôležité je pre OĽaNO znižovanie odchodu do dôchodku pre ženy za každé porodené dieťa.

Analytici z Inštitútu finančnej politiky však vysvetľujú, že v budúcnosti sa zvýši tempo starnutia populácie. „Nízka pôrodnosť a nárast strednej dĺžky života spôsobí zmenu vekovej štruktúry populácie. Na jedného človeka nad 65 rokov pracovalo 3,2 človeka v roku 2016, no v roku 2070 to bude už len 1,5 pracujúceho,“ uvádzajú experti. Pripomínajú, že Poľsko, ktoré tiež zastropovalo vek odchodu do penzie, bude mať dôchodky v priemere na úrovni polovice priemernej mzdy, avšak v roku 2070 to nebude ani jej štvrtina. Minister financií Peter Kažimír tak hovorí, že aj preto by mali byť navrhnuté kompenzačné opatrenia a reformy, ktoré zabezpečia udržateľnosť verejných financií. „Ide najmä o reformy vedúce k zvýšenej produktivite práce, zamestnanosti a pôrodnosti. Potrebná je tiež implementácia premyslenej migračnej politiky,“ vysvetľuje ministerstvo. Zároveň dodávajú, že navrhnú, aby súčasťou zákona bolo nadviazanie na dlhovú brzdu.