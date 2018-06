Exotická výstava v kaštieli Betliar: Čo všetko si priniesli Andrássyovci zo sveta?

Letná sezóna v kaštieli v znamení exotiky! Spoznávanie ďalekých kútov umožnili cestovateľské chúťky Andrássyovcov, ktorí zavítali v 19. a na začiatku 20. storočia do Afriky, Ázie či Ameriky.





Vďaka nim vznikla pre návštevníkov jedinečná výstava s názvom Sudán 1911 - Andrássyovci vo svete, svet v Betliari. Návštevníci si tak môžu pozrieť japonský vejár či topánky Inuitov z Grónska.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Príslušníci slávneho šľachtického rodu priniesli zo svojich ciest do Afriky, Ázie a Ameriky množstvo exponátov, ktoré budú v Betliari vystavené až do konca septembra. Dobová snímka zachytila aj plavbu grófa Gejzu Andrássyho s egyptským princom Youssefom Khamalom. Gróf Gejza I. Andrássy (1856 -1938) pôsobil v diplomatických službách viedenského dvora. Zoznámil sa s egyptským princom Youssefom Khamalom (1882 - 1965), ktorý bol hlavným zakladateľom Káhirskej univerzity a spolu absolvovali expedíciu do Sudánu, ktorá je dôležitou časťou výstavy. V septembri 1911 sa zas egyptský princ zúčastnil poľovačky v Betliari.