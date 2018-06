Žena napísala zlú recenziu, kruto na to doplatila. Minula už tisíce a zo života má hotové peklo

Žena z Manhattanu, ktorá dala iba jednu hviezdičku gynekológovi v Kips Bay, minula takmer 20 000 dolárov za to, že sa obhajovala kvôli chybe lekára.

A to sa súdny spor iba začal. "Poskytla som svoj úprimný názor a skúsenosť, aby som varovala ostatných a on sa ma snaží umlčať. Je to nočná mora," povedala Michelle Levine pre NYPost. Taktiež uviedla, že našla doktora Joon Songa z New York Robotic Gynecology & Women's Health online a šla k nemu na kontrolu v júli 2017.

"O týždeň neskôr mi vyfaktúroval 1 304,32 dolárov za to, že som nová pacientka a za ultrazvuk som dostala účet 427 dolárov," povedala. Michelle tvrdí, že doktor Joon sa iba pýtal na menštruačné kŕče a potom urobil ultrazvuk. Podľa nej doktor povedal, že jej vyšetril aj prsia a panvu, aj keď to neurobil. "Keď som zavolala do jeho kancelárie, hneď boli agresívni a povedali, že som sa sťažovala na bolesť." To vraj viedlo k tomu, aby urobili ultrazvuk, lenže Michelle popiera, že niečo o bolesti vôbec hovorila.

"Bola som taká znechutená, že som napísala recenzie na niekoľko stránok, vrátane Yelp, ZocDoc a Health Grades," povedala. V recenzii napísala: "Veľmi zlé a krivé obchodné praktiky. Mám podozrenie, že tento lekár robí zbytočné procedúry mnohým ženám, a potom obviní poisťovňu do neba vysokými cenami a nikto nepozná rozdiel. Všetko pri mojej prvej a jedinej návšteve mi spôsobilo emocionálne utrpenie a paniku a teraz odo mňa chcú ďalších 500 dolárov za služby, ktoré som ani nepotrebovala?"

O dva týždne neskôr dostala email od právnikov lekára, ktorom bolo napísané, že je obžalovaná. Má zaplatiť 1 milión dolárov za falošné obvinenie a obťažovanie. "Žiadny človek nemôže veriť tomuto vyhláseniu," tvrdia súdne dokumenty.

Michelle uviedla, že súdny proces ju stál už takmer 20 000 dolárov. "Skúšali presunúť pozornosť na moje začínajúce podnikanie s vínom a s destilátmi. Zverejnili moje zdravotné záznamy, dokonca aj o mojom duševnom zdraví, moje účty, vodičský preukaz, dátum narodenia a bydlisko," povedala. Právnici doktora Joona na správy neodpovedali.