Dievča si po užití drogy vydlabalo oči: Odvážne slová tri mesiace po nešťastí

Tri mesiace po tom, ako si trvalo spôsobila slepotu, je Kaylee Muthart doma a prispôsobuje sa životu bez zraku.

Len niekoľko dní predtým, než sa na podnet svojej matky rozhodla podstúpiť protidrogové liečenie - Kaylee povedala, že si nevedomky zobrala metamfetamín. Intenzívne halucinácie ju donútili k tomu, aby si doslova vyškriabala vlastné oči len pomocou svojich rúk priamo pred kostolom v Andersone v Južnej Karolíne.

Podľa People po absolvovaní nevyhnutnej operácie strávila Kaylee niekoľko týždňov v nemocnici Greenville Memorial Hospital predtým, než absolvovala pobyt v psychiatrickom zariadení. Následne sa mohla vrátiť domov k svojej matke. Odvtedy je od drog čistá. "Konečne sa cítim ako človek. Cítim samú seba a nemám pocit, že niečo prenasledujem," povedala 20-ročná Kaylee.

"V skutočnosti je to naozaj fajn. Spôsob, akým to všetko Boh vykonal je proste... no, ale som rada, že sa to stalo, ako keby som mala zostať stále vo svojom starom svete." Odvtedy sa Kaylee zúčastnila rôznych programov, ktoré boli zamerané na to, aby jej pomohli a vrátili jej aspoň časť nezávislosti, ktorú mala predtým. Aj keď sa snaží maximálne zamerať na zlepšenia, ktoré urobila, pripúšťa, že sa občas cíti smutná a frustrovaná, keď na ňu padne váha reality.

"Som veľmi optimistický človek s optimistickými vyhliadkami, ale niekedy to doľahne aj na mňa," hovorí a dodáva, že počas celej liečby jej pomohla hlavne viera. "Toto je len život." Kaylee strávila posledné týždne počúvaním Netflixu. Taktiež využíva čas tak, že sa učí hrať na hudobné nástroje. Zaujíma ju gitara a klavír.

Napriek tomu si väčšinu dní uvedomuje, že spí až do neskorého poludnia. "Moje sny sú farebné a je to ako keby som zase videla. Občas sú divné a menia sa naozaj veľmi rýchlo. Ale utešuje ma to. Preto rada veľa spím, pretože je to, ako keby som videla.

Od tohto osudného dňa jej šokujúci príbeh obletel celý svet. Podľa nej jej mnohí ľudia, ktorí vyjadrili svoj súcit, zdieľali príbehy o vlastnom boji s drogovou závislosťou. "Ľudia, ktorí sú na drogách, pochopia, že práve ony boli schopné robiť mi tie veci," hovorí. V nasledujúcich týždňoch by sa mala zúčastniť trojtýždňovej rehabilitácie, ktorá by jej mala pomôcť zlepšiť mobilitu. Potom podstúpi prvú z dvoch operácií, ktoré ju pripravia na to, aby nakoniec mohla dostať náhradné oči.

Keď sa veci nejakým spôsobom urovnajú, chce Kaylee opäť začať študovať na univerzite a sústrediť sa na morskú biológiu. "V mojom vnútri je niečo, čo kričí, že už nemôžem nič urobiť, keď som slepá. Ale niečo ďalšie hovorí, aby som šla za svojím cieľom a mám všetkým ukázať, že to zvládnem," priznáva.

Ďalej však dodáva, že život je boj. "Nemôžete prežiť život tak, že si budete myslieť, že nikdy nebude žiadna bolesť. Je to jedno veľké bojové pole. Musíte bojovať za seba, pretože nikto iný to robiť nebude. Preto by ste sa nemali nikdy vzdávať toho, kto ste."