Známy lovec zvierat zastrelil divokého byvola: Z toho, čo nasledovalo potom, vám zdvihne žalúdky!

Lovca z Južnej Afriky, ktorý zastrelil divokého byvola, zabil iný člen stáda.

Incident bol kvalifikovaný ako tragická nehoda. 54-ročný Claude Kleynhans bol napadnutý veľkým byvolom, keď nakladal telo iného zvieraťa na vozidlo v provincii Limpopo v Afrike. Podľa Ladbible zviera roztrhlo chlapovi tepnu a zomrel na brehu rieky Levubu. Claude bol na ceste po Safari v Tzanene s klientmi, kde mali loviť divoké zvieratá.

Claude Kleynhans bol majiteľom "Guwela Hunting Safaris", ktorý ponúka "buffalo package deal", čo v podstate znamená to, že ľudia môžu loviť práve byvoly, a to so stopercentným úspechom. Spoločnosť okrem iného však ponúkala aj poľovníctvo na slony, žirafy, ale aj krokodíly a zebry. Lovca zvierat, ktorý bol bývalým policajným dôstojníkom, považovali za jedného z najetickejších lovcov v krajine. Taktiež si však chcel nechať úlovok ako trofej.

Po jeho smrti však ľudia našli jeho verejný profil na Facebooku a posielali mu útočné správy. Niektorí z nich označili to, čo sa mu stalo, ako "karmu" a povedali, že Claude si zaslúži, čo má.

Jeden napísal: "KARMA, ty smutný kus ho*na! Dúfam, že si to všetko cítil a bude to trvať večnosť, aby si precítil všetky tie životy, ktoré si zničil, všetky bolesti, ktoré si spôsobil. Ďakujem Bohu, že si preč, dúfam, že ďalší ako ty budú nasledovať. " Ďalší zas komentoval: "Dúfam, že jeho rodina to číta... Claude si zaslúžil všetko, čo dostal..."

Iní ľudia však na sociálnych médiách Claudea bránia. Podľa nich ľudia, ktorí píšu takéto komentáre, nemajú o profesionálnom lovení ani šajnu. Ďalší priateľ napísal: "Všetkým nám chýbaš, kamarát. Boh ti žehnaj." Lovec, ktorého opisovali ako vášnivého kresťana, po sebe zanechal dve dcéry a syna. Jeho bývalá manželka Corina van der Merwe povedala, že so svojimi priateľmi strieľali a zabíjali byvoly podľa plánu.