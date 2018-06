Emma stále dojčí svoju päťročnú dcéru: Efekt, ktorý si nevie vynachváliť

Emma Shardlow Hudson (29) z britského mesta Grimsby dojčí nielen dcérku Ollie (2), ale niekoľkokrát denne aj staršiu dcéru Alex (5)

Niekedy dokonca naraz, kedy každé dieťa saje mlieko z jedného prsníka. Mladá mamička tvrdí, že na imunitu malej Alex, ktorá sa okrem toho stravuje aj normálne, to má blahodarné účinky – v škôlke len tak ľahko nechytí chrípku či nádchu. ,,Je to jeden z najväčších úspechov môjho života, byť schopná živiť deti svojím vlastným telom. Nerozhodla som sa vedome, že budem dojčiť ich tak dlho. Proste som si povedala ,Prečo prestať, keď je to pre ne dobré?´“

Podľa Emmy je materské mlieko zdraviu ratolestí prospešné aj v neskoršom veku. ,,Moje deti sú len málokedy choré a som si takmer 100%-ne istá, že je to vďaka látkam obsiahnutým v mlieku,“ cituje dvojnásobnú mamu denník Mirror. Manžel Stuart ženu v dlhodobom dojčení podporuje. Na dojčenie na verejnosti dostáva Emma väčšinou pozitívne reakcie, sú však aj ľudia, ktorí sa neštítia povedať pri pohľade na mamičku s dvoma deťmi prisatými k prsníkom ,,fuj“.

Profesionálna fotografka na prvé kŕmenie svojho bábätka v nemocnici nemá dobré spomienky. ,,Sestrička proste schmatla môj prsník, pritisla naň bábo a bolo to naozaj bolestivé,“ povedala Emma.,,Myslím, že to bude už čoskoro,“ odhaduje.