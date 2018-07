Žena v nemocnici narýchlo zosobášila pár: Úžasné, čo sa stalo o 5 hodín neskôr

Žena mala teste pred pôrodom, z nemocničnej postele však ešte stihla zosobášiť pár, ktorému sa taktiež malo čoskoro narodiť bábätko.

Sushma Dwivedi Jindal porodila svoje dieťatko v nemocnici v New Yorku, v Medical Centre. Lekárka, ktorá jej pichla epidurálku na uvoľnenie bolesti, s ňou začala debatovať, aby zostala uvoľnená. "Hovorila mi o tom, že sa hľadá kaplán na svadbu," povedala neskôr Jindal pre The Washington Post.

Pár, ktorý zháňal kaplána, bol spolu už 10 rokov, avšak stále nebol zosobášený. Chceli sa preto vziať ešte pred narodením dieťaťa, ktoré malo prísť na svet každú chvíľu. Vziať sa mali deň predtým, avšak žena musela ísť náhle do nemocnice pre začínajúci pôrod.

Jindal svojej lekárke ihneď povedala, že má spravenú licenciu na to, aby mohla pár zosobášiť. "Je to od vás milé, avšak asi to budú chcieť spraviť s kaplánom," povedala lekárka. Všetko sa však zmenilo, keď personál zistil, že nemocničný kaplán nemôže pár zosobášiť. "Dobre chápem, že máte licenciu na uskutočnenie sobáša?" spýtal sa lekár.

"Poďme na to, je to správna vec," neváhala Jindal ani chvíľu. Chvíľu pred polnocou sa spustila celá akcia. Jedna zo sestričiek zohnala kvety, druhá upravila budúcej neveste vlasy a tretia napísala báseň. Nikto sa netešil viac ako Doyle, budúca mamička a nevesta zároveň. "Robíte si srandu?" povedala Doyle sestričke, keď jej oznámila, že ich zosobáši žena, ktorá bude každú chvíľu rodiť.

Všetko sa odohralo pri posteli Jindal, pretože po epidurálke nebola schopná postaviť sa. Presne o 00:15 zdravotná sestra pustila na telefóne svadobnú pieseň a nemocničný personál celú udalosť spríjemnil svojou prítomnosťou. Obrad sa začal slovami "Brianna, Casey, vitajte na najnetradičnejšej svadbe." Predniesla im Jindal, ktorá následne pár oddala. O 5 hodín neskôr Jindal porodila syna Nayna a o 12 hodín prišla na svet aj malá Riley, dcérka novomanželov.