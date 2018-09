Z Nikoly Kuruczovej je vďaka šou sexica: Pravda o tom, ako musí každý deň makať

Keby sa v šou Najväčší víťaz volila Miss, bezkonkurenčne by ju vyhrala Nikola Kuruczová (23). Krásna bruneta s obrovskými modrými očami by sa pokojne uživila ako plus size modelka.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ona však tieto ambície nemá. Jej jediným cieľom je schudnúť do konca roka 70 kíl. Potom - ako vraví - bude vymetať nákupné centrá a kupovať si to, čo predtým nemohla.

„Problém s hmotnosťou som mala odmalička, vždy som bola taká napučaná,“ smeje sa Nikol. „Je hlúposť sa vyhovárať na genetiku, ale keď ju mám, tak ju mám.“ Jej mama nám porozprávala o Nikolinom dedkovi, ktorý vážil 180 kíl. Trápila sa Nikola tým, že nie je štíhla? „Vôbec som nemala zo svojej postavy alebo z hmotnosti depresiu,“ vyhlasuje rázne. Dokonca ju to netrápilo ani v puberte, keď sú dievčatá k sebe obzvlášť kritické. „Dosť rýchlo som si našla chalana, a tak som sa ničím nestresovala.“

Nebola to sranda

Keď videla v televízii prvýkrát reláciu o chudnutí, bolo rozhodnuté. Vedela, že jedine pod dohľadom prísneho trénera môže dosiahnuť svoj cieľ a schudnúť. „Pozerala som Extrémne premeny, kde bolo dievča, ktoré vážilo 116 kíl. Preto som sa prihlásila. Do tej šou ma však nevzali, ale o čosi neskôr do Najväčšieho víťaza. „Predtým už doma vyskúšala asi všetky diéty, o ktorých počula. Vždy neúspešne. Niečo som, samozrejme, schudla, ale potom som rovnako rýchlo aj nabrala späť. Najviac sa mi podarilo schudnúť 12 kilogramov.“

Netušila však, aká to bude v šou o chudnutí drina. „Trénovať trikrát za deň fakt nie je sranda. Som veľmi rada, že si ma Jany Landl vybral do svojho tímu, lebo bol taký skvelý. Veľký motivátor a napriek tomu, že ma bolel celý človek, tak som sa na tréningy s ním neskutočne tešila.“ Okrem toho si nevie vynachváliť modrý tím, v ktorom súťažila.Sem-tam, samozrejme, prišla nejaká ponorka, menšie hádky, ale na druhý deň sme sa neobchádzali a boli sme v pohode. Vážne som rada, že som spoznala každého jedného.“ Modrý tím bol podľa nej na tom fyzicky lepšie ako červený.

Chudla pomaly

Krásna bruneta patrila k súťažiacim, ktorým od začiatku išlo chudnutie pomalšie. „Po pár týždňoch sa mi to zastavilo a išlo to extrémne pomaly tým, že sa mi v tele zadržiavala voda. Mám inú postavu ako väčšina zo súťažiacich. Hneď som sa tvarovala a to bola nevýhoda, lebo mi to hneď išlo do svalov, ktoré sú, samozrejme, ťažšie ako tuky. Inak som brala aj antikoncepciu a aj to vraj spôsobilo, že som chudla pomalšie.“

Po 9 týždňoch Nikola zo šou vypadla. „Bolo by mi viac ľúto, ak by som vypadla skôr, ale toto bol celkom pekný výkon. Necítila som sa však na to, že už mám ísť domov.“ Na váhe jej svietilo mínus 13,4 kg. Doma sa jej zatiaľ podarilo zbaviť ďalších 7. „Moja vysnívaná hmotnosť je 70 kilogramov, ale to je na dlhšie trate, počítam do konca roka. Do finále súťaže, ktoré bude budúci mesiac, by som chcela mať 80, potom budem veľmi spokojná,“ hovorí odhodlane.

Teší sa, ako pôjde do obchodu a kúpi si niečo pekné. „Chcela by som krásne šaty nad kolená a opätky,“ sníva o typicky ženských záležitostiach.

Občas zamaškrtí

Nikola pracuje ako čašníčka. V práci má síce dosť pohybu, ale pravidelné tréningy s Janym Landlom, ktorý ju viedol aj v súťaži, nezanedbáva. „Keď pracujem, mávam vždy ranné kardio a potom idem do práce. Keď mám voľno, trénujem dvojfázovo. Je to stále rovnako namáhavé, lebo Jany dá zabrať a nič neodpustí, cepuje ma stále. Okrem mňa má na starosti aj iných vypadnutých z Najväčšieho víťaza. Fakt sa nám venuje, píše každý deň, čo máme ísť trénovať, makáme.“

Doma na Nikolu číha viac nástrah, najmä čo sa jedla týka. „Samozrejme, že som zhrešila. Sladkosti milujem, tak som si dala čokoládu. Mňam,“ smeje sa a pokračuje. „Môj problém je jednoducho jedlo všeobecne. Milujem jesť a trpím, keď musím jesť iba zdravé veci.“

Keď zje niečo zakázané, trápia ju vždy výčitky svedomia. „Už som sa nastavila na cieľ, ktorý chcem dosiahnuť a je pre mňa zlyhanie, ak maškrtím. Chvíľku sa uspokojím a musím hneď utekať do fitka.“

Keď sa vrátila do bežného života, tým, ako na sebe pracuje, inšpirovala aj mamu. „Ukázala som jej nové recepty a začala sa so mnou zdravo stravovať. Nemôže cvičiť, lebo má problémy s nohou. Chodievame však na dlhé prechádzky s naším psíkom. Už schudla 3 kilá.“

Nikola má v pláne zabehnúť aj maratón. Predtým beh doslova neznášala, prišla mu na chuť až v súťaži. „Začnem s tými menšími vzdialenosťami, najskôr mám také menšie ciele. Ak by som hneď chcela zabehnúť 20 kilometrov, vypľujem tam dušu, zhnusím si to a na iný už nepôjdem.“ Napriek tomu, že je Nikola krásne dievča, momentálne je single. „Chcem sa venovať iba sama sebe. Ponuky na rande, samozrejme, sú, chalani mi píšu na sociálnych sieťach.“

V súťaži však zažila romantické rande vo vírivke so spolubojovníkom Dušanom. „Je to len kamarát. My dvaja sme boli asi najväčší ťahači, najmladší, najviac sme vládali a na tréningoch sme vždy boli v páre.“ Dušanovi asi najviac želá víťazstvo. „Samozrejme, že chcem, aby to bol niekto z pôvodného modrého tímu. Dušan alebo Julo,“ praje si.