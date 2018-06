Tínedžerku zastavili policajti, zakázanú vec si rýchlo skryla do úst: O pár dní prišla smrť!

Georgia Cassidy († 19) z britského Kirkby sa viezla v aute so svojím priateľom, keď ich na náhodnú kontrolu zastavila policajná hliadka.

Keďže dvojica mala vo vozidle drogy, dievčina sa balíček s kokaínom narýchlo rozhodla schovať rovno do úst. Ako píše portál Metro, muži zákona nič nenašli a párik nechali ísť. Avšak o pár hodín na to Georgia na parkovisku pred barom skolabovala. Dievčinu previezli do nemocnice, tam tri dni na to zomrela na otravu kokaínom. Miestna polícia v súvislosti s prípadom zadržala jedného muža za podozrenie z dílerstva drog.

Georgia chodila na katolícku strednú školu a neskôr pracovala v kozmetickom salóne. Kamaráti sú z jej smrti zdrvení. ,,Láme mi srdce, nemôžem tomu uveriť. Také krásne dievča,“ smúti jeden z nich. Koroner povedal rodine, že pitva nevykázala žiadne znaky, že by Georgia užívala drogy. ,,Vyzerá to, že šlo o nešťastnú náhodu,“ povedal André Rebello.