Sexi fitness tréner Kristián má nevšedné hobby: Toto by ste na svalnatého športovca netipovali!

Pri pohľade na trénera Kristiána Grejtáka (33) by len málokto tipoval, že sa okrem fitnessu venuje aj niečomu inému. A predsa je to tak! Vo voľnom čase čaruje so štetcami, čoho výsledkom sú krásne umelecké diela.

Kristiánov dedko bol umeleckým stolárom, otec kreslil, a tak ho prirodzene niečo ťahalo k maľovaniu. Čmárať si začal už v detstve ako malý chlapec a čím viac sa to na niečo podobalo, tým dlhšie trávil čas

nad papiermi s farbičkami v rukách. Svoj talent zveľaďoval na strednej umeleckej škole, no v ďalšom štúdiu nepokračoval. Ako mladý chalan z dediny musel ísť pracovať, a tak svoju vášeň na určitý čas odložil. Po rokoch sa k maľovaniu vrátil a dobre urobil!

Fotogaléria 22 fotiek v galérii

Nádejný umelec pochádza z východu, no pracuje ako fitness tréner v Bratislave a Trnave. „Budujem telá k dokonalosti, takže robím umenie aj s ľuďmi. Vo voľnom čase si však vždy vyčlením pár hodín na to, aby som sa mohol realizovať aj po tej kreatívnej stránke. Zatvorím sa do ateliéru a potom rozmýšľam, skúšam a tvorím. Je to taká moja škatuľka, v ktorej sa pred svetom skrývam. Umenie vnímam, ako niečo čo po nás navždy zostane, stopa ktorá tu bude naveky," opisuje svoje hobby sympatický tréner.

Niekedy mu ide maľovanie od ruky, inokedy ťažšie. „Musím mať pohodu a inšpiráciu, potom to ide samo. Občas neviem pohnúť štetcom, farby sa mi rozlievajú a kompozične to neviem dať na plátno, ale potom ma kopne múza znovu a už to ide. Je to taká krivka, ktorá stúpa a klesá," vysvetľuje Kristián. Správnu kulisu mu pri maľovaní robí dobrá hudba či dokumentárny film. Rád si oddýchne aj pri hraní na gitare.

Ľuďom sa najviac páčia obrazy zvierat

Najčastejšie na plátno maľuje zvieratá, abstraktné obrazy či ženské telá olejovými a akrylovými farbami. „Zvieratá sú u ľudí populárne, pretože mnohí sa s nimi stotožnia. Napríklad, keď namaľujem leva či býka, niekto to môže chápať ako svoje znamenie, iný to berie ako symbol sily či sebavedomia. Každý vníma z obrazov rozdielnu emóciu," vysvetľuje Kristián.

Podľa Kristiána je dôležité správne skombinovať farby. „Ľuďom sa páči farebnosť, každý si ako prvé všimne použité odtiene a až potom, aký je to motív," hovorí Grejták. Jeden obraz zhotoví približne za 4 týždne, no sú také, s ktorými sa hrá aj pol roka či rok.

Z umeleckých smerov je Kristiánovi najbližší impresionizmus a expresionizmus, ktorým sa často inšpiruje. Niekedy vymení štetce a pracuje s umeleckou špachtľou. Tá dodáva obrazom peknú štruktúru a 3D efekt. Z výtvarníkov uznáva slovenského Martina Benku, ruských maliarov či Edgara Degasa.

Okolie je z jeho koníčka prekvapené

S cvičením začal Kristián v puberte, pretože bol chudý a chcel sa cítiť dobre. Aj keď cvičí každý deň, nepovažuje sa za fanatika a jedlo si neváži na gramy. Fintess je jeho životný štýl a psychohygiena zároveň. „Snažím sa o to, aby moje telo nevyzeralo iba dobre, ale zároveň bolo aj funkčné," dodáva na margo cvičenia.

Mnoho ľudí, ktorí ho majú zaškatuľkovaného iba ako svalnatého fitness trénera, je prekvapených, keď sa dozvedia o jeho voľnočasovom hobby. Nebýva predsa zvykom, že borci z posilňovní sa okrem dvíhania činiek venujú umeniu. „Blízki, ktorí sa až po čase dozvedeli, že maľujem takéto obrazy boli prekvapení. Je to pre nich nepochopiteľné, ako môžu moje ručiská niečo také vyrobiť," smeje sa Kristián. Svoje výtvarné práce, ako aj rôzne cviky prezentuje na sociálnych sieťach. V blízkej dobe

plánuje v Bratislave výstavu prác a v budúcnosti by sa chcel naplno venovať už iba umeniu.

Podľa historika umenia ide o slušnú prácu

PhDr. Ľuboslav Moza, odborný znalec pre výtvarné umenie

- Umenie odráža dobu. Obrazy tohto autora sú zrkadlom nielen jeho úsilia umelecky sa vyjadriť, ale tiež odozvou dnešného života. V obrazoch je expresivita, silná výrazná farebnosť, sú charakteristikami dnešnej rýchlej maľby. Rýchlej ako doba v ktorej žijeme. Sú slušne namaľované, čerpajúce nielen z expresionizmu, ale tiež z pop artu, romantizmu a nesúce prvky mnohých ďalších umeleckých smerov.