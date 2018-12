Plačková, Habera aj Dara Rolins: Veľké hviezdy, ale pravopis... Učiteľky by zaplakali

Z diktátu v základnej škole by jednotku určite nemali! Aj známe tváre sú len omylní ľudia a často sa im stane, že vo svojich statusoch na sociálnych sieťach robia do očí bijúce chyby.

My sme si posvietili na instagram a zistili sme, že slovenčina im občas robí problém.

Zuzana Plačková (26), hviezda reality show

Bývalá playmate, ktorá sa na instagrame tituluje prezývkou kráľovná, rozhodne nekraľuje v rodnom jazyku. Inak by v slove moji blízki nenapísala ypsilon. Už na prvom stupni nám vtĺkali do hlavy, že v prvom páde množného čísla je vždy mäkké i.

Eva Zelníková (23), farmárka

Najväčšia sexica ostatnej Farmy Eva Zelníková síce vyniká krásou, no zo slovenskej gramatiky asi jednotku nikdy nemala. Mala by si zopakovať učivo tretieho ročníka základnej školy, konkrétne časovanie slovies. „Horý telefón“? Veď to už vyzerá hrozne aj napísané.

Pavol Habera (56), spevák

Obávaný kat a jeden z najlepšie platených slovenských spevákov Pavol Habera urobil hrúbku v slove bicyklovanie. Tak ako on často nakladá súťažiacim v úlohe porotcu, jeho pani učiteľka slovenčiny by mu určite naložila tiež - päťku do žiackej.

Emma Tekelyová (65), moderátorka

Bývalá televízna hlásateľka, ktorá by mala mať slovenčinu v malíčku, sa teda vyznamenala. V slovese tykáme si napísala mäkké i. Predsa si tykáme zámenom ty, Emma! Tikať môžu iba hodinky.

Dara Rolins (45), speváčka

Módna ikona Dara už vyše 30 rokov žije v Prahe, a tak nečudo, že občas urobí chybu. Vybrané slová jej však celkom idú. Mýli sa najmä v slovese nie je, ktoré vždy píše spolu. Všimli sme si to už vo viacerých statusoch. Azda sa po našom článku poučí. A slovo hraje je čechizmus.

Andrea Verešová (37), modelka

Modelka je známa svojou čudnou slovenčinou, ktorú mieša s češtinou, a o jej smiešnom prízvuku už kolujú aj vtipy. V tomto statuse spravila hneď päť chýb. My sme vám ich vyznačili. Skúste porozmýšľať, ako sa tie slová píšu správne.

Dominika Mirgová (26), speváčka

A opäť to nešťastné časovanie slovies. V minulom čase sú všetky vyčasované slovesá v množnom čísle zakončené koncovkou -li. Stali sa z nás kamošky teda nemôže byť v žiadnom prípade napísané s takouto hrúbkou, Dominika!