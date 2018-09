Skoncujte s nepríjemným potením: poradíme vám, ako na to

Leto je fajn, až na to potenie, však? Všetci to poznáme. Ak sa práve nenachádzate v klimatizovanej miestnosti alebo niekde na severe našej zemegule, poteniu sa nevyhnete.

Mokré fľaky v podpazuší, kropaje na čele, pot stekajúci po chrbte. Nič príjemné, zato však úplne normálne počas horúcich letných dní. Pochopiteľne, ak z vás neleje ako z krhly. Aj to sa však dá zvládnuť.

Potenie pomáha ochladzovať telo pri záťaži, zároveň pot odvádza škodliviny z tela. Nadmerné potenie – hyperhydróza – je však už chorobný stav a treba s tým niečo robiť. Okrem toho, že je nepríjemné chodiť s fľakmi v podpazuší, pri extrémnom potení môžeme byť neželanými spoločníkmi pre naše okolie. Sedieť v kancelárii s niekým, kto zapácha, nie je pre nikoho príjemné, rovnako tak je odpudzujúce dýchať vzduch v preplnenom dopravnom prostriedku. Čo robiť, aby sme potenie obmedzili?

Pot je vlastne výlučok potných žliaz, ktorý nezapácha ihneď. Nepríjemným sa stáva až vtedy, keď ho začnú rozkladať baktérie, ktoré sa prirodzene vyskytujú na povrchu kože. Okrem vody totiž pot obsahuje aj škodlivé látky a minerály, ktoré pomáha zbaviť naše telo.

Či chceme, či ne­chceme, potíme sa všetci, a aby sme leto prežili komfortne, stačí sa riadiť niektorými obyčajnými zásadami. Pravidelná hygiena tento efekt eliminuje. Na trhu je dnes množstvo prípravkov, ktoré sú voľne dostupné. Ak nepomáha dôsledná hygiena a kozmetika, treba siahnuť po iných pomocníkoch.

Ako upraviť stravu

Petra Kopecká výživová špecialistka

Otvoriť galériu Petra Kopecká, výživová špecialistka. Zdroj: anc

Potenie zhoršuje:

alkohol

silno korené jedlá - predovšetkým pikantné, čili papričky

kofeín a kofeínové nápoje

príliš veľa soli

Nadmernému poteniu zabráni:

pite dostatok vody , nebojte sa väčšieho potenia, voda práve naopak ochladzuje a potiť sa budete menej. Množstvo vody v lete pre 60 kg ženu, ktorá sa viac potí, je približne 2,5 l a pre 80 kilového muža asi 3,3 l

, nebojte sa väčšieho potenia, voda práve naopak ochladzuje a potiť sa budete menej. Množstvo vody v lete pre 60 kg ženu, ktorá sa viac potí, je približne 2,5 l a pre 80 kilového muža asi 3,3 l jedzte radšej menšie porcie a preferujte chladnejšie jedlá, ako napríklad zeleninové šaláty s mäsom

a preferujte chladnejšie jedlá, ako napríklad zeleninové šaláty s mäsom zaraďte potraviny s vyšším obsahom vápnika , pretože vápnik zmierňuje potenie - mandle, kel, sezam, mak, jogurt či čierne fazule

, pretože vápnik zmierňuje potenie - mandle, kel, sezam, mak, jogurt či čierne fazule nahraďte lacné oleje a najmä slnečnicový olej olivovým olejom

a najmä slnečnicový olej olivovým olejom zaraďte potraviny s vitamínmi skupiny B - ryby, orechy, strukoviny, kvasnice, vajcia, listovú zeleninú, avokádo

- ryby, orechy, strukoviny, kvasnice, vajcia, listovú zeleninú, avokádo zaraďte potraviny s vyšším obsahom horčíka - špenát, tuniak, mandle.

Aplikácia botulotoxínu

Lucia Drahovská, dermatológička

Otvoriť galériu Lucia Drahovská, dermatologička. Zdroj: anc

Botulotoxín je produkt baktérie, ktorý sa injekčne aplikuje do oblasti s nadmerným potením. Dochádza k zníženiu aktivity potných žliaz. Efekt trvá zvyčajne 1 rok. Aplikácia je rýchla, minimálne bolestivá a bez rizika. Botox nie je vhodný pre dojčiace ženy, ľudí trpiacich na svalové, autoimunitné ochorenia a pri akútnych infekciách a zápaloch pokožky.

Je vám trápne upozorniť kolegu?

Zlatica Bartíková, psychologička

Vo všeobecnosti, ak ide o človeka, ktorý je pre vás dôležitý, je vhodné mu povedať pravdu. Slušne mu vysvetlite, že vám na ňom záleží, potrebujete ho a chcete ho mať vo svojej blízkosti, ale prekáža vám neznesiteľný pach z jeho potenia. Je ťažké povedať pravdu a neponížiť človeka. Väčšinou ľudia, ak majú problém a akokoľvek im tú pravdu poviete, neprijmú ju. Aj spätnú väzbu berú ako kritiku. Vtedy by to mal riešiť nadriadený. Ak to totiž poviete ako kolega kolegovi, nemá to naňho taký vplyv. Môže vám dať najavo, že sa do toho nemáte starať. Iné je to, ak ide o priateľa, tam môžete byť k sebe úprimní.

Noste prírodné materiály

Sylvia Klein, stylistka

Otvoriť galériu Sylvia Klein, stylistka. Zdroj: anc

Muži a ženy sa nepotia rovnako, no ochrana je rovnaká. Na šport a denné nosenie si vyberajte napriek potrebe žehlenia, škrobenia a dlhšieho sušenia vzdušné materiály, akými sú bavlna, ľan a prírodný hodváb.

Čo pomáha

1. Dezodoranty a antiperspiranty

Dezodorant zabraňuje zápachu potu, pričom antiperspirant zabraňuje samotnému poteniu. Pokiaľ netrpíte nadmerným potením, na denné použitie postačuje dezodorant. Ak sa však potíte nadmerne, je vhodné siahnuť po antiperspirante.

2. Ionoforéza

Elektroliečba, ktorú je nutné aplikovať často a má krátku účinnosť. Pomocou prístroja sa aplikuje slabý elektrický prúd na postihnuté miesta (dlane, chodidlá). Postihnuté miesta sa ponoria do obyčajnej vody a pomocou elektród sa do vody zavedie veľmi slabý prúd s vhodnou frekvenciou.

3. Hrudná sympatektómia

Operácia v celkovej narkóze, počas ktorej vám chirurg preruší nerv v blízkosti chrbtice, ktorý je zodpovedný za prenos vzruchov spôsobujúcich potenie. Vzhľadom na veľké riziko porušenia funkcie pohlavného ústrojenstva sa táto operácia nevykonáva v spodnej časti tela.

4. Bylinkové kúpele

• Žihľava: 2 hrste čerstvej žihľavy zalejte 5 l vody, nechajte 12 hodín odstáť. Potom zahrejte po bod varu. Vodu neceďte. Nohy a ruky namočte do kúpeľa, ideálne takého horúceho, aký znesiete.

• Šalvia: ruky alebo nohy si máčajte asi 5 minút v šalviovom odvare s niekoľkými kvapkami octu, rovnako si môžete utierať miesto pod pazuchami

• Orech: približne 1/2 kg usušených orechových listov, ktoré nazbierate ešte pred dozretím orechov, nasypte do vane a doprajte si asi 15-minútový kúpeľ.

5. Chirurgické odstránenie potných žliaz

Tento zákrok vám lekár odporučí v prípade, ak je potenie naozaj extrémne silné. Počas zákroku v celkovej narkóze sa pacientovi odoperuje pokožka v podpazuší aj s potnými žľazami.