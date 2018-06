Lekári nevedeli dievčine pomôcť 7 rokov: Kvôli tomuto sa pokúsila o samovraždu!

Študentka univerzity sa pokúsila siahnuť si na život, pretože ju lekári s bolesťami opakovane prepúšťali z nemocnice.

Lucy Grainger sedem rokov bojovala so zdravotnými ťažkosťami, ktoré jej spôsobovali veľké bolesti. Podľa portálu foxnews.com pri návšteve nemocnice lekári vždy tvrdili, že ide len o menštruačné kŕče, alebo o syndróm dráždivého čreva. Lucy tvrdí, že ju zdravotná sestra označila za blázna, keď sa do nemocnice rútila s ukrutnými žalúdočnými bolesťami.

Mladé dievča sa zo zúfalstva pokúsilo koncom minulého roka o samovraždu. Správnu diagnózu jej lekári určili až o niekoľko týždňov neskôr. Lucy zmenila lekárov a okamžite sa obrátila na súkromnú nemocnicu. Gynekológ potvrdil, že nutne potrebuje podstúpiť operáciu. Vo februári absolvovala trojhodinový laparoskopický zákrok a teraz sa zotavuje doma.

S cieľom zvýšiť povedomie o tejto situácii píše Lucy blog a chodí do škôl, aby hovorila s mladými dievčatami o svojich skúsenostiach. "Som rada, že ma konečne lekári berú vážne. Prežívala som hrozné bolesti a vedela som, že to nie je normálne. Malo to obrovský vplyv na môj duševný stav. Snažila som si niekoľkokrát siahnuť na život," dodala.

Na svoje utrpenie spomína nerada. Mama dievčaťa nevie spočítať, koľkokrát musela svoju dcéru kvôli ťažkostiam odviezť do nemocnice. Bolesti boli niekedy tak silné, že nemohla chodiť. Reakcia lekárov však bola vždy rovnaká. V takom veku si jej bolesti spájali s príznakmi, ktoré sú typické pre obdobie dospievania. "Je frustrujúce, keď vám hovoria, že iba dramatizujete", spomína Lucy na nepríjemné udalosti.

"V súčasnosti ešte neviem povedať, či raz budem vďaka opakovanej neúspešnej liečbe môcť mať deti. Momentálne sa snažím pokračovať v normálnom živote."