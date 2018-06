Žena hnevala divákov v kine hlasným smiechom: Nasledovalo veľké poníženie

Žena s Aspergerovým syndrómom zažila jednu z najponižujúcejších chvíľ svojho života.

Tamsin Parker (25) utrpela traumu po tom, čo ju prinútili odísť z kina samotní diváci i zamestnanci. Spolu s nimi pôvodne navštívila Britský filmový inštitút, aby si pozrela film The Good, The Bad and The Ugly. Verbálne útoky začali po tom, čo sa začala hlasno smiať na vtipných scénach, píše Evening Standard.

Žena sa snažila vysvetliť, že má autizmus, ale jeden muž z publika vykríkol, že je retardovaná, kým druhý odvetil, aby držala hubu. Tamsin si ako absolventka odboru animácie z Londýna rezervovala lístky za odmenu na svoje 25. narodeniny. Podľa jej slov bola v kine a spolu s kamarátkami sa smiala na vtipných scénach, keď si všimla, že ostatných návštevníkov hnevá to, aká je hlučná.

„Nikdy som nechcela nikoho obťažovať. Mám problémy s kontrolou môjho hlasu. Len som sa snažila zabaviť sa. Zamestnanci, vrátane manažéra, mi prišli povedať, aby som sa utíšila. Nerozumela som, čo robím zle, a chcela som dopozerať zvyšok filmu. Neskôr sa publikum znova zasmialo a bez rozmýšľania som odvetila, že to nebolo tak vtipné. Vtedy prišla ochranka, ktorá ma požiadala, aby som odišla,“ opisuje situáciu mladá žena.

Žena odmietla odísť, tak ju dvaja ochrankári chytili za ruky a odviedli k východu za potlesku niektorých členov publika. Keď bola vonku zo sály, povedala zamestnancom o autizme, na čo len odvetili, že ich mala informovať vopred. Napriek tomu ju späť do premietacej sály nepustili.

„Bolo ponižujúce byť odtiahnutá preč pred všetkými ľuďmi, kým som sa snažila vysvetliť, že mám autizmus. Šokovalo ma, že ma vyhodili skôr ako osobu, ktorá sa ku mne správala hrubo. Cítila som sa traumatizovane a bála sa, že to ovplyvní moju radosť z pozerania filmu pri ďalšej príležitosti. Úprimne povedané, zničilo mi to narodeninovú oslavu,“ dodáva Tamsin. Po tom, čo ju zo sály vyhodili, odišli aj viacerí diváci, ktorých správanie zamestnancov a ostatných ľudí v publiku znechutilo. Incident prešetrilo aj samotné vedenie kina a inštitútu, ktoré adresovalo Tamsin ospravedlnenie a uistilo ju, že z toho vyvodí dôsledky pre zodpovedných zamestnancov.