Turci budú mať najväčšie letisko na svete: Istanbul má mimoriadne smelé plány

Bude to svetová jednotka! Napriek tomu, že Istanbul už dve veľké letiská má, v dôležitom cestovnom uzle pribudne ešte tretie, a to nie hocijaké.

S Istanbulským novým letiskom, ako znie zatiaľ jeho pracovný názov, majú Turci veľké plány. Do roku 2025 sa so 150 miliónmi cestujúcich ročne má stať najväčším letiskom na svete.

Výstavba tretieho obrovského letiska má štyri fázy, pričom prvá, počas ktorej postavia najväčší terminál na svete, sa úspešne blíži do finále. Do prevádzky by mal byť spustený 29. októbra pri príležitosti 95. výročia vzniku Atatürkovej republiky a po jeho plnom zabehnutí Atatürkovo letisko, na ktorom v roku 2016 pri teroristických útokoch zahynulo 45 ľudí, zatvoria. Najväčší terminál, ktorý bude zaberať plochu 1,3 milióna m², obslúži ročne 90 miliónov pasažierov, vďaka čomu sa nové letisko stane najvyťaženejším v Európe. „Tento terminál sa stane architektonickým klenotom a vrcholom cestovateľských skúseností,“ povedal pre anglický denník Frontier manažér letiska Yusuf Akçayoğlu. Moderné technológie sa odrazia aj na bezpečnosti cestujúcich. „Plánujeme vytvoriť najbezpečnejšie letisko tým, že budeme pracovať v tom najmodernejšom technologickom prostredí,“ dodal.

Posledná štvrtá fáza by mala byť dokončená v roku 2030. V tom momente sa už Istanbul bude môcť pýšiť tým, že má najväčšie letisko na svete s kapacitou 150 miliónov cestujúcich ročne. Ak by potrebovali v budúcnosti ešte viac zväčšiť svoje kapacity, alebo by nebodaj tureckú výkladnú skriňu chcela nejaká krajina prekonať, stále je tu priestor na zväčšenie, a to až na 200 miliónov pasažierov ročne.

Obrovské letisko vyrastá na európskej strane Istanbulu v časti Arnavutköy, kde kedysi bol rozsiahly les. Celkovo tam po jeho úplnom dokončení nájdete štyri terminály a šesť pristávacích dráh. Na svoje si prídu aj nákupní maniaci, ktorým bude k dispozícii neuveriteľných 100 000 m² plochy pre duty-free a iné obchody či reštaurácie. Výstavbu megalomanského letiska poznačila aj tragická udalosť, keď v roku 2015 pri jeho výstavbe zahynulo 27 robotníkov. Neoficiálne správy však hovoria celkovo až o 400 doterajších úmrtiach na stavbe.

NOVÉ ISTANBULSKÉ LETISKO

• Celková plocha: 76,5 km²

• Poloha: 35 km od centra Istanbulu

• Letové dráhy: 6, najdlhšia 4 100 m

• Cena: 9 miliárd eur

• Plánovaný výnos: 16 miliárd eur ročne

• Zamestnanci: 225-tisíc

• Nákupná plocha: 100 000 m², z toho 53 000 m² duty-free obchodov

• Odlety: 350 destinácií

• Vychytávky: Biometrické cestovné pasy, 3D hollogramy či chytré nákupné vozíky s aplikáciou Magic Mirror, ktorá umožní zákazníkom virtuálne vidieť, ako by vyzerali priamo na nich hodinky, mejkap či oblečenie bez toho, aby si ich fyzicky vyskúšali.