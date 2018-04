Liga Majstrov: Liverpool zaskočil Manchester City, Barcelona je jednou nohou v semifinále!

Futbalisti FC Liverpool triumfovali v stredajšom úvodnom stretnutí štvrťfinále Ligy majstrov nad Manchestrom City 3:0.

Góly domácich strelili už v prvom polčase Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain a Sadio Mane. Hráči FC Barcelona zvíťazili na vlastnom štadióne nad AS Rím 4:1 po dvoch vlastných góloch hostí a presných zásahoch Gerarda Piqueho s Luisom Suarezom. V drese AS sa presadil jedine Edin Džeko. Odvety sa v Manchestri a Ríme odohrajú v utorok 10. apríla. O prvý útočný výpad anglického derby sa postaral hosťujúci Sane, ale prienikom do pokutového územia nezískal ani rohový kop. Práve Sane založil v 12. minúte nepresnou prihrávkou aj úvodnú nebezpečnú akciu domácich, ktorá sa hneď skončila gólom. Salah potiahol loptu a vyslal do šance Firmina, ten ešte neskóroval, no opätovne získal loptu a prihral Salahovi, ktorý už nemal problém otvoriť skóre do nechránenej bránky - 1:0. Pre Salaha to bol siedmy zásah v tejto sezóne LM, vo všetkých súťažiach si v uplynulých pätnástich vystúpeniach za LFC pripísal sedemnásť gólov. Sane sa okamžite snažil o odpoveď, s loptou prebehol takmer celú polovicu súpera a z hranice šestnástky iba tesne minul bránku. Liverpool zdvojnásobil svoj náskok v 21. minúte, Oxlade-Chamberlain dostal loptu od Milnera, a keďže k nemu nestihol včas pristúpiť nikto z brániacich hráčov, mal dostatok času na prípravu a nechytateľne prekonal Edersona - 2:0. Milner vyrovnal ôsmou asistenciou v jednom ročníku LM rekordné zápisy Waynea Rooneyho (2013/2014) a Neymara (2016/2017). Liverpool dominoval najmä zásluhou víťazných osobných súbojov v strede poľa, z jedného z nich pramenil aj tretí gól v sieti City. Salah sa opäť zhostil úlohy prihrávajúceho hráča, na jeho center si naskočil Mane a hlavičkou zvýšil už na 3:0.

Liverpool prišiel na začiatku druhého polčasu o Salaha, ktorý odkríval a vystriedal ho Wijnaldum. Hru riadili hostia, čo potvrdzoval aj ukazovateľ držania lopty v tejto fáze, a ich tréner Pep Guardiola posilnil útočnú silu, keď poslal na ihrisko Sterlinga namiesto Gündogana. Neprinieslo to však účinok v podobe vyložených príležitostí. Naďalej si museli dať pozor na domáce protiútoky, striedajúci Solanke zahrozil len niekoľko sekúnd po príchode na trávnik prihrávkou na Maneho. V závere riadneho hracieho času síce Jesus dopravil loptu do siete, no skóre sa nezmenilo po ofsajdovom verdikte arbitrov. Nezmenilo sa ani v zostávajúcich okamihoch a "Citizens" budú mať v domácej odvete náročnú úlohu, LFC bude pre žlté karty chýbať kapitán Henderson.

V druhom zápase si už v 7. minúte za obranu hostí zabehol L. Suarez a prekonal brankára Alissona, gól však neplatil pre postavenie mimo hry. V 10. minúte si pokutový kop po zákroku Semeda pýtal Džeko, ale hlavný rozhodca Makkelie ho neodpískal. Ďalšiu šancu mali vzápätí domáci, Messi vyskúšal Alissona v bránke Rimanov z vyše dvadsiatich metrov. Bližšie ku skórovaniu bol jeho spoluhráč Rakitič v 18. minúte, keď jeho strelu zastavilo až brvno. Hráči AS sa snažili vysokým napádaním prinútiť Barcelončanov k chybám, čo sa im v určitých fázach hry aj darilo. S blížiacim sa koncom prvého polčasu sa však tlak domácich stupňoval. Otvárací zásah z toho vyťažili až v závere úvodného dejstva, keď po prihrávke Iniestu nešťastne nasmeroval loptu do vlastnej siete hosťujúci kapitán Daniele De Rossi. Favorizovaní Barcelončania vďaka tomu išli už na prestávku s náskokom.

Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie "Blaugranas" a svoju východiskovú pozíciu pred odvetou výrazne zlepšili. V 47. minúte neudržal Alisson strelu Albu, následná Suarezova dorážka išla ešte mimo. V 56. minúte sa to už Barcelončanom podarilo, po centri Rakitiča si loptu do vlastnej siete opäť nešťastne zrazili hostia, tentoraz to bol stopér Konstantinos Manolas. Už o tri minúty neskôr sa sieť za chrbtom Alissona rozvlnila tretíkrát. Stopér Pique sa v 59. minúte vybral na ofenzívny výlet až do pokutového územia Rimanov a úspešne zakončil protiútok domácich, keď dorazil do prázdnej bránky Suarezovu vyrazenú strelu. Hráči AS Rím dokázali streliť aspoň kontaktný gól v 80. minúte. Džeko prekonal Ter Stegena po tom, ako mu El Shaarawy šikovne prepustil prihrávku Perottiho. Posledné slovo však mali Katalánci a po góle L. Suareza si rovnako ako Liverpoolčania prinesú na pôdu súpera trojgólový náskok.