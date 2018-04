Prezident Zeman navštívil Slovensko: Namiesto Bratislavy si to zamieril do Tatier

Na prvú oficiálnu zahraničnú cestu prišiel český prezident Miloš Zeman, tak ako sľúbil, na Slovensko. Neprišiel však do Bratislavy, ale do Tatier.

V stredu podvečer pristál na popradskom letisku a odtiaľ sa presunul do hotela na Štrbskom Plese. V rámci programu je aj prechádzka a keďže český prezident má boľavé nohy, po Štrbskom Plese sa prevezú na koči.

Sprevádzať ich bude Popradčan Pavol Baláž, ktorý je jedenásť násobný Majster Slovenska v dvoj záprahoch a osem násobný účastník majstrovstiev sveta. O záprahoch, kočoch a koňoch vie naozaj veľa. „Vozil som našich pánov prezidentov, mnohých ministrov zahraničných vecí ale prezidenta Kisku a Zemana ešte nie. Je to pocta a zároveň zodpovednosť mať za chrbtom v koči dve hlavy štátu. Na koči budem mať vlastne Československo,“ konštatoval Pavol Baláž.

V koči budú zapriahnuté dva biele dvanásťročné Lipicany - Johny a Zoly. „Sú to veľmi skúsené a dobre vytrénované kone. Budú ťahať koč značky Viktória. Je to luxusný koč, no nie je to tá najvyššia rada. Mám aj luxusnejší - značky Landauer, ale ten organizátor nechcel. Nevadí, aj tak to bude jazda na patričnej úrovni. Zapriahnuté koníky musia byť čisté , voňavé a poslušné. Kočíš musí byť tiež patrične ustrojený. Ja budem mať tentoraz kroj,“ pochválil sa Pavol, ktorý má vo svojej zbierke desiatky kočov a medzi nimi aj skutočné rarity. „Je škoda, že kultúru koní a kočov sme zavrhli a už sa k nej ani ako ku historickej atrakcii nevieme vrátiť. Kone do Tatier stále patria a verím, že prezidenti si jazdu na koči patrične užijú a bude to pre nich zážitok,“ Rozlúčil sa s nami kočiš, ktorý musel koníky ešte poriadne vyumývať.

Stredajší prílet vládneho špeciálu na popradské letisko sa omeškal takmer o hodinu oproti oficiálnemu programu. Český prezident Miloš Zeman sa ubytoval v prezidentskom apartmáne hotela Kempinski spolu so svojou manželkou a dcérou. Vo štvrtok ho čaká pracovný program a manželku s dcérou výlet do Tatier.