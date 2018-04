Pellegrini o cestovaní ľudí za robotou: Pre krajinu nie je dobré, keď sa všetka pracovná sila z východu presúva na západ

Osobne určite preferujem to, ak chce niekto v regióne zostať žiť, aby si tam našiel prácu. Na druhej strane je dôležité, aby sme poskytli možnosť cestovať za prácou aj tým, ktorí chcú z regiónu odísť.

Na margo cestovania za prácou alebo vytvárania pracovných miest v regióne to povedal po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Sabinove jej predseda Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Mala by to byť kombinácia, nesmie to byť preferencia, pretože ja nie som zástanca vyľudňovania nejakých území, aby sa zrazu z východného Slovenska stalo územie, kde naozaj žijú už len ľudia, ktorí sú napríklad v tom dôchodcovskom veku a všetka pracovná sila sa nám bude presúvať na západné Slovensko. To nie je dobré pre krajinu. Preto všade tam, kde to bude možné, budem určite preferovať podporu vzniku pracovných miest v danom regióne a popri tom ešte poskytovať možnosť tým, ktorí chcú za prácou cestovať, aby aj túto podporu mali," uviedol Pellegrini.

V auguste 2016 vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Sabinove schválila akčný plán rozvoja okresu. Jeho hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1 115 pracovných miest do roku 2020.

"Tých 762 terajších novovytvorených pracovných miest dáva celkom dobrý predpoklad, že by sme tých 1 100 do roku 2020 mohli vytvoriť aj napríklad takou pomocou, ako sme sľúbili pánovi primátorovi. Ak by vedel dostať od štátu pozemky, môže ich ponúknuť investorom, ktorí môžu hneď v prvom kole vytvoriť ďalších 120 miest, tak cieľ je splniteľný," povedal Pellegrini.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pred stredajším rokovaním vlády povedal, že je dôležité, aby boli podporovaní malí podnikatelia priamymi finančnými prostriedkami na zamestnanosť. "Nie je možné, aby boli podporovaní výlučne iba cudzí investori, ktorí sem prídu, sú oslobodení od daní. Rozhodne najúčinnejším dôvodom na podporu v týchto najmenej rozvinutých okresoch je práve takáto podpora drobných podnikateľov," povedal Majerský.