TOTO bude dlho bolieť: V Košiciach si servítku pred ústa nedávali!

Bolestivé rozhodnutie, ktoré sa rodilo dlhodobo.

Koniec basketbalového A-družstva Good Angels Košice zvažoval jeho manažér Daniel Jendrichovský už niekoľko rokov, podľa vlastných slov však nemal inú možnosť. Prekážok v pokračovaní úspešného tímu bolo priveľa. Generálny manažér košického klubu oznámil svoje rozhodnutie pár hodín pred začiatkom finálovej série proti MBK Ružomberok. "Už odzneli informácie, že skončil klub ako taký, ale to nie je pravda. Namiesto Good Angels Košice bude v extraligovej sezóne 2017/2018 pôsobiť družstvo Young Angels Košice. V ňom budú mladé hráčky," upresnil.

S košickým tímom dosiahol množstvo úspechov v domácich súťažiach, Košičanky vo viacerých sezónach úspešne ťažili aj v európskej konfrontácii. Koniec významnej etapy nie je jednoduchý, ale inú možnosť nevidel. "Určite to bude dlho bolieť, ale nie je to vec, ktorá by sa udiala zo dňa na deň. Koniec nastal už prakticky pred dvomi rokmi, no ešte som to dokázal nejako ťahať. Ešte prišlo síce veľa pekného, ale aj veľa iných udalostí. Nemá to riešenie, pretože veci, ktoré ovplyvnili moje rozhodnutie, sú naozaj náročné a zložité. Štát dnes nemá prioritu riešiť Zákon o športe. Som sklamaný, že mnohé kluby to necháva ľadovo chladnými, no až keď od 1. januára vstúpi do platnosti všetci uvidia, čo sa vlastne udialo," poznamenal.

Za hlavné dôvody svojho rozhodnutia považuje nový Zákon o športe, ale aj prístup mesta Košice k Angels aréne, ktorá je domácim stánkom košických basketbalistiek. "Ja o túto halu bojujem už posledných 6 rokov, ale nič sa nedeje. To sa nevyrieši iba tým, že si sadneme a dohodneme sa na tom, ako to bude fungovať. Aby to bolo vyriešené, musí sa minimálne rok stavať a treba na to vybaviť peniaze. Pred tromi rokmi sme sa bavili o tom, že máme na to tri roky. To bol nejaký prechodný stav, ktorý už teraz uplynul. Ja by som bol veľmi šťastný, keby niekto prišiel a povedal, že poďme pokračovať. Ja by som to robil s láskou, ale už nie sme na kraji priepasti, ale už padáme dolu," neskrýval Jendrichovský, ktorý nevylučuje ani možnosť, že podobný osud postihne aj ďalšie tímy či športy. "Iné kluby majú podporu miest alebo aj štátu, prípadne ľudí, ktorí majú dosť peňazí a užívajú si to. Tí možno prežijú. Ľudí, fanatikov ako som ja, ktorí dávajú svoje vlastné peniaze, je viacero. Myslím si, že spustíme lavínu, ktorá so sebou zoberie ďalšie družstvá. Ale bodaj by som sa mýlil."