Brenda z Beverly Hills 90210 prehovorila k fanúšikom: Zdrvujúca správa o jej boji s rakovinou!

Herečka Shannen Doherty (46) sa z remisie rakoviny prsníka radovala možno predčasne.

Vlani o tomto čase fanúšikov potešila správou, že po náročnej chemoterapii a ožarovaní testy nepreukázali prítomnosť nádorových buniek v jej tele. Ale tohtoročná jarná prehliadka priniesla o dosť pesimistickejšie výsledky. Podľa onkológov má v krvi zvýšenú hladinu nádorových ukazovateľov, čo nasvedčuje tomu, že ochorenie sa do tela vracia.

"Testy a výsledky. Test na jeden ukazovateľ nádoru vyšiel dobre. Iný... je zvýšený. Znamená to, že musím na ďalšie testy a sledovanie. Ale aj po tomto telefonáte zostávam pozitívna a prehodnocujem svoj život. Dosť mi to pomáha vidieť veci v perspektíve a pripomína mi to, čo som sa naučila počas liečby rakoviny. A niekedy potrebujem trochu osviežiť pamäť," priznala Shannen na Instagrame.

Doherty začala vlani pracovať na remaku filmu Smrtiaca atrakcia z roku 1988. "Ako som už povedala predtým, rakovina zmení váš život spôsobom, ktorý si nikto nevie predstaviť... Mimochodom, zvýšená hladina môže byť z rôznych dôvodov. A tiež vitamín D... potrebujem ho ešte viac!" dodala Shannen.