Rakúsko chystá tvrdé opatrenie: Chce zakázať šatky na základných školách

Nová rakúska vláda sa snaží presadiť, aby mali dievčatá na základných školách a v materských školách zakázané nosiť šatky.

Bolo by to ďalšie opatrenie okrem už platného zákazu závojov zahaľujúcich tvár. Rakúska tlačová agentúra APA a následne agentúra AP v stredu informovali, že stredopravá koalícia kancelára Sebastiana Kurza dúfa, že do leta vypracuje návrh "zákona na ochranu dieťaťa". Vicekancelár Heinz-Christian Strache vyhlásil: "Nechceme paralelné spoločnosti."

Nie je jasné, koľkých detí by sa zákaz týkal. Minister školstva Heinz Fassmann ho označil za "symbolický akt", ktorý by signalizoval, že Rakúsko je sekulárna krajina. Kurzovi konzervatívci z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) aj Stracheho pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), teda kancelárov nový koaličný partner, viedli diskusie o potrebe tvrdých zásahov proti radikálnemu islamu.

Predchádzajúca vláda vlani zakázala nosiť na súdoch, v školách a ďalších "verejných priestoroch" závoje zahaľujúce celú tvár; okrem toho zakázala policajtkám, sudkyniam a prokurátorkám nosiť šatky.