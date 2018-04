Good Angels Košice končia: Tvrdé slová generálneho manažéra o slovenskom športe!

Basketbalové družstvo Good Angels Košice končí svoju činnosť.

Od sezóny 2018/2019 bude v najvyššej ženskej súťaži namiesto neho pôsobiť tím Young Angels Academy. Informoval o tom generálny manažér klubu Daniel Jendrichovský v rozhovore pre RTVS.

Jendrichovský v minulosti už viackrát naznačil neistú budúcnosť klubu. Ešte pred začiatkom finálovej série najvyššej slovenskej súťaže potvrdil, že zápasy proti MBK Ružomberok budú pre tím posledné. "Potvrdzujem, že sme na konci cesty. Toto je posledná sezóna Good Angels v lige. Budúcu sezónu naše miesto v extralige preberie Young Angels Academy. Dôvody nebudem rozoberať, na Slovensku sa nedá pokračovať v profesionálnom športe," povedal Daniel Jendrichovský pre RTVS.

Rozhodnutie, ktoré zarmútilo fanúšikov košického basketbalu, sa v Jendrichovského hlave rodilo už dlhodobo. "V profesionálnom športe na Slovensku sa s týmto Zákonom o športe nedá pokračovať. V kútiku duše som veril, že sa zmení a že sa zmenia aj priority mesta Košice a Angels aréna dostane nejakú budúcnosť. Nedostala," citovala Jendrichovského stránka kosiceonline.sk.

Jendichovský však z basketbalu neodíde, naplno sa bude venovať mládeži. "Neutekám z boja. Naďalej sa budem starať o približne 250 detí v 14 družstvách, ktorým budem venovať všetku energiu. Good Angels nekrachuje a neostanú po nás ani nevyplatené dlhy či nedokončené kontroly. Je to rozhodnutie, ktoré som vykonal už dávno a posledné dva roky som to ťahal nasilu. Verím, že príde aj posledná jahôdka na pomyselnej torte a ak ešte niekomu na Good Angels záleží, tak nech nás príde povzbudiť vo finále proti Ružomberku."

V najvyššej slovenskej súťaži bude po jeho rozhodnutí pôsobiť mládežnícky tím Young Angels, ktorého domovským stánkom však pravdepodobne nebude Angels aréna. "Mrzí ma, že táto aréna, v ktorej sme zažili krásne roky, bude od 1. júna zatvorená a stane sa z nej ďalšie mŕtve košické športovisko. Toto ma mrzí najviac. Ja by som túto halu prevádzkoval rád aj ďalej, ale už tri roky sme v núdzovom stave a v patovej situácii, z ktorej nie je východisko. Tak je to so všetkými športoviskami v tomto meste. Stále počúvame o výstavbe futbalového štadióna na neviem koľko etáp, o tenisovom centre, ktoré ešte ani nezačali stavať a podobne. Všetci si doteraz mysleli, že ja túto halu zveľadím za vlastné peniaze, ale ja ich dám radšej do mládeže. Kým táto hala nespadne, tak asi nikoho nebude zaujímať. Mrzí ma to, pretože je od rána do večera vyťažená športom," dodal Jendrichovský.