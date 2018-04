Kauza Bašternák: Obžalobu doručili na okresný súd

Na Okresný súd (OS) Bratislava II bola 23. marca tohto roka doručená obžaloba z trestného činu neodvedenia dane a poistného, kde ako obžalovaný figuruje podnikateľ Ladislav Bašternák.

Súd sa oboznámi so spisovým materiálom a určí ďalší procesný postup. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. „Súd vo veci vykoná prvotné úkony v zmysle ustanovení Trestného poriadku. Zároveň sa senát, popri rozhodovaní aj v iných trestných veciach, bude oboznamovať so spisovým materiálom v tejto veci. Až po dôkladnom oboznámení sa s vecou a so spisom môže senát v zmysle Trestného poriadku určiť ďalší procesný postup,“ povedal Adamčiak pre TASR.

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) koncom marca informoval, že prokurátor neakceptoval návrh obvineného Ladislava Bašternáka na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti a na podnikateľa podal obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného.

Trestná vec sa týka vyplatenia DPH vo výške takmer dva milióny eur spoločnosti BL 202 v súvislosti s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence. Obvinený si v tomto prípade uplatnil účinnú ľútosť a taktiež zaplatil dlžnú sumu dva milióny eur.