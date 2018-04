8 zaručených spôsobov ako dosiahnuť zlepšenie erekcie

Oblečenie padá na zem, chuť je veľká. Až kým sa nezistíte, že ste skončili skôr ako ste začali. Určite ste to už zažili a vedzte, že to nie je nič neobvyklé. Prinášame vám 10 užitočných tipov na zlepšenie erekcie, ktoré môžete okamžite podniknúť.

V ideálnom svete erekcia príde presne vtedy, keď ju potrebujete. Ak sa v ideálnom svete náhodou nenachádzate, čítajte ďalej.

1 Životný štýl vs. erekcia

Vedeli ste, že nedostatok spánku, fajčenie či ťažké mastné jedlá sú nenápadnými, no zákernými ničiteľmi vašej erekcie? Zbavte sa konečne tabakového potešenia, vyspite sa počas 8 hodín každú noc a prehodnoťte stravovacie návyky. Svojej erekcii tým len ulahodíte.

2. Stres a erekcia nie sú kamaráti

Neustály stres neprospieva takmer ničomu. Ani práci, ani sústredeniu za volantom, a určite ani erekcii. Snažte sa znížiť úroveň stresu vo vašom živote. Pokiaľ je to možné, úlohy delegujte aj na ďalších, do práce choďte o pár minút skôr, aby ste sa vyhli zápcham a naučte sa relaxovať. Urobte čokoľvek pre to, aby ste stres dostali pod kontrolu. Erekcia a stres jednoducho nikdy nepôjdu za spoločnými cieľmi.

3. Lepšie sebavedomie = zlepšenie erekcie

Predstavte si, čo s vami urobí, keď sa na vás už od rána usmieva manželka, kolegyne, obchodné partnerky, či pani pri pokladni v obchode. Ako to docieliť a zvýšiť si sebavedomie? Toto dokáže napríklad ranné cvičenie, sprcha a zvodný afrodiziakálny parfum, ktorý tiež výrazne prospeje vášmu sebavedomiu. Zvážte aj to, čo si oblečiete a nechajte si poradiť od žien, čo sa im na mužoch páči. Tento krok isto neoľutujete.

4. Afrodiziaká na povzbudenie

Počuli ste už o tom, že prírodou môžete docieliť nabudenie libida a zlepšenie erekcie? Zelená Viagra alebo inak Kotvičník zemný je toho živým príkladom. Nie však jediným. Aj taká Maca peruánska (nazývaná aj Andská Viagra) dokáže zázraky, rovnako ako čokoláda a kakao v nej obsiahnuté. Na mužov pôsobí ako silný stimulant.

5. Testosterón

Najdôležitejší mužský hormón stojí za mužným vzhľadom či hlasom, a samozrejme, aj za skvelým výkonom v posteli. Čo sa však stane, keď je ho málo? Zvykne sa hovoriť, že práve testosterón je práve to, čo robí muža mužom. Do značnej miery to ovplyvní vašu celkovú chuť na sex. Dostatok testosterónu = dôležitý predpoklad pre kvalitnú erekciu. V súvislosti s testosterónom je potrebné uviesť dôležitý údaj o spomínanom strese. Kortizol je stresový hormón. Keď sa dvíha jeho hladina, naopak, hladina testosterónu klesá. Byť teda v dlhodobom strese sa veľmi nevypláca. Pocítite to aj v spálni.

6. Fyzické aktivity

Správna dávka fyzických aktivít a cvičenia dokáže podporiť tvorbu práve spomínaného testosterónu. Menej tuku a viac svalovej hmoty zaručí, že sa budete cítiť silnejší a mužnejší, prospeje to aj pevnejšej erekcii a vašej spokojnosti s výkonom.

7. Kegelove cviky

Boli pôvodne vyvinuté pre ženy na posilnenie panvového dna a obnovenie svalového tonusu po pôrode. Prospešné sú však aj pre mužov a to hneď v dvoch oblastiach: podporujú kvalitnú erekciu a súčasne zabraňujú predčasnej ejakulácií.

8. Tabletky

Tento spôsob je doplnkom ku všetkým predchádzajúcim krokom. Povzbudiť libido, pomôcť k nárastu testosterónu a kvalitnej erekcii môžete aj spomínaným Kotvičníkom zemným, Macou peruánskou či výťažkom z kakaovníka. Ich spojenie spolu s L-arginínom nájdete napríklad v tabletkách na erekciu Zerex na prírodnej báze. Vysoko koncentrované zloženie doplnkov výživy pozitívne vplýva na pevnú erekciu, pomáha zvýšiť sebavedomie a prispieva aj k duševnej pohode.

Občasné problémy s erekciou trápia až tretinu mužskej populácie, našťastie je však možné situáciu zvrátiť. Pomôžte si týmito krokmi a situácia “prepáč, dnes to nepôjde” sa už do vášho života vracať nemusí.