Prísny zákaz na festivale v Cannes: Selfies na červenom koberci sú už minulosťou

Na červenom koberci filmového festivalu vo francúzskom Cannes si tento rok selfie nespravíte - zhotovovanie takýchto fotografií totiž zakázal samotný riaditeľ festivalu Thierry Frémaux.

Frémaux pre rozhlasovú stanicu Europe 1 v stredu povedal, že tzv. selfie na červenom koberci budú na tomto ročníku prestížneho festivalu zakázané. Osoby, ktoré toto nariadenie nebudú rešpektovať podľa jeho slov nevpustia do kinosál.

Návštevníci festivalu, ktorí si robia selfie na schodíkoch červeného koberca, spôsobujú podľa Frémauxa chaos a program festivalu sa pre nich zvykne oneskoriť. Zákazom selfie však riaditeľ festivalu sledoval i estetické záujmy: "Nie je to pekné. Je to groteskné. Je to na smiech... Chceme znovu nastoliť trošku slušnosti," povedal.

Frémaux zároveň nedávno uviedol, že z tohtoročnej súťaže na festivale budú vylúčené filmy spoločnosti Netflix. Festival v Cannes sa bude konať 8.-19. mája. Súťažia na ňom filmy všetkých žánrov vrátane dokumentárnych snímok z celého sveta. Festival bol založený v roku 1946. Hlavným ocenením podujatia je Zlatá palma (Palme d'Or). Vlani ju získala švédska satirická dráma Námestie režiséra Rubena Östlunda.