V RTVS to začína vrieť! Vzbura redaktorov po vyhadzove kolegyne Bakovej, Rezníkovi posielajú list

Skúsená reportérka Oľga Baková nečakane skončila na pozícii šéfeditorky zahraničného vysielania verejnoprávneho rozhlasu.

Z rozhodnutia vedenia RTVS pod hlavičkou nového šéfa Jaroslava Rezníka je rozčarovaná nielen ona, ale celý zástup jej kolegov zo spravodajstva. Desiatky z nich sa podpísali pod výzvu adresovanú práve Rezníkovi a vedeniu, informujú v nej o pomeroch vo verejnoprávnej televízii.

,,Atmosféra v spravodajstve RTVS je už niekoľko mesiacov napätá. Bojujeme s nedôverou voči našim nadriadeným, voči ich úmyslom a schopnostiam," zhodujú sa redaktori a editori. ,,Zatiaľ pracujeme slobodne, ale v nepriateľskej atmosfére. Sme svedkami eliminácie, degradovania a preraďovania profesionálov, ktorí vyjadrujú voči manažmentu svoj kritický názor."

Zamestnanci verejnoprávneho média sa proti situácii búria. ,,Ak sa situácia rapídne nezlepší, spravodajstvo RTVS môže byť, opäť raz, ľahko ovplyvniteľné a nadobudnutú dôveru môže stratiť. Oslabená redakcia externé tlaky neustojí, preto môže byť verejnoprávnosť ohrozená," varujú a pridávajú odkaz pre divákov a poslucháčov: ,,Je pre nás dôležité, aby ste boli o situácii v spravodajstve RTVS informovaní, pretože RTVS patrí vám všetkým."

Prečítajte si ich celé vyhlásenie:

,,Vážení poslucháči, vážení diváci, náš priamy nadriadený o nás minulý týždeň verejne vyhlásil, že „v skutočnosti nám niektorým nejde o čestnú a profesionálnu novinárčinu, ale o priame zasahovanie do politiky“. Je to lož. Zároveň, po viacerých pokusoch riešiť situáciu v spravodajstve RTVS interne, je to prekročenie hranice, keď sa musíme ohradiť aj verejne.

Atmosféra v spravodajstve RTVS je už niekoľko mesiacov napätá. Bojujeme s nedôverou voči našim nadriadeným, voči ich úmyslom a schopnostiam. Väčšinou ide o ľudí, ktorí prekročili nepísané novinárske pravidlo a prišli z tlačových oddelení. Doteraz však nezaviedli mechanizmus, ktorý by vylúčil možný vplyv ich konfliktu záujmov na obsah spravodajstva.

Zatiaľ pracujeme slobodne, ale v nepriateľskej atmosfére. Sme svedkami eliminácie, degradovania a preraďovania profesionálov, ktorí vyjadrujú voči manažmentu svoj kritický názor. Očakávali sme, že práve nový šéfredaktor pomôže túto situáciu upokojiť. Rýchlo sa však ukázalo, že trend je opačný.

Neveríme, že naši nadriadení sú schopní ochrániť redakciu pred silnými tlakmi z vonkajšieho prostredia. Denne absolvujeme debaty o vyváženom spravodajstve, pretože ide o náš spoločný cieľ. Odmietame však tlak manažmentu, aby naše reportáže a diskusie umelo vyvažovali osoby, ktoré koketujú s dezinformačnými médiami, absentuje u nich expertíza na danú oblasť, prípadne sa netaja politickými ambíciami.

Vážení koncesionári, za posledné roky sme tvrdo pracovali na tom, aby sa Vaša dôvera v spravodajstvo RTVS posilnila. Oficiálne prieskumy ukazujú, že sa nám to do veľkej miery darí. Radi by sme túto dôveru posilňovali. Aktuálny manažment však doteraz nepredstavil hmatateľnú víziu, ktorá by prácne vybudovanú kvalitu spravodajstva zachovala a ďalej posúvala. Namiesto dobiehania trendov sa vraciame v čase.

Ak sa situácia rapídne nezlepší, spravodajstvo RTVS môže byť, opäť raz, ľahko ovplyvniteľné a nadobudnutú dôveru môže stratiť. Oslabená redakcia externé tlaky neustojí, preto môže byť verejnoprávnosť ohrozená.

Vážení poslucháči a diváci, je pre nás dôležité, aby ste boli o situácii v spravodajstve RTVS informovaní, pretože RTVS patrí vám všetkým.

Na vedomie generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi a Rade RTVS.