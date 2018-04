Mimoriadne zasadnutie ku kauze Skripaľ: Predstaviteľ Británie sa ho nezúčastní

Rusko dostalo od Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) odpovede na svoje otázky v kauze otrávenia bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije. Informovala o tom agentúra TASS.

Zastúpenie Ruska pri OPCW uviedlo, že Moskva tieto odpovede analyzuje. OPCW však "v podstate odpovedala len na jednu" z otázok, ktoré jej Rusko zaslalo v nedeľu, píše agentúra TASS. Podľa ruských médií ich Moskva adresovala technickému sekretariátu OPCW spolu 13. Na žiadosť Ruska sa v stredu v Haagu koná mimoriadne zasadnutie Výkonnej rady OPCW, na ktorom sa bude diskutovať o kauze Skripaľ. Agentúra TASS s odvolaním sa na nemenované zdroje v stredu uviedla, že predstaviteľ Británie pri OPCW sa na tomto rokovaní nezúčastní.

Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury, kde žili. Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a najnovšie žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom boli jeho tvrdenia založené.

Britské médiá v utorok informovali, že britskí experti z vedeckovýskumného strediska Porton Down nedokázali určiť "presný zdroj" výroby bojovej nervovoparalytickej látky novičok, ktorou boli Skripaľovci otrávení. Gary Aitkenhead, šéf Defence Science and Technology Laboratory (DSTL), ktoré je súčasťou komplexu Porton Down, uviedol, že odborníci neboli schopní dokázať, že látka bola vyrobená v Rusku. Testovať vzorky, ktoré získala v Londýne v rámci vyšetrovania kauzy Skripaľ, začala aj OPCW. Výsledky jej expertízy budú známe koncom tohto alebo začiatkom budúceho týždňa, povedal v utorok pre televíziu Rossija 1 stály predstaviteľ Ruska pri OPCW Alexandr Šuľgin.