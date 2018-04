Nitra mohla ujsť hrobárovi z lopaty, no zlyhala: Poznáme prvého finalistu Tipsport ligy!

Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica postúpili do finále Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018.

V utorňajšom štvrtom stretnutí semifinále zdolali na vlastnom ľade HK Nitra 5:2 a v sérii triumfovali 4:0 na zápasy. Banská Bystrica je obhajca slovenského titulu a vo finále si zahrá vo štvrtej sezóne za sebou. Pre víťaza základnej časti z Nitry zostali v TL len bronzové medaily. Banská Bystrica sa vo finále stretne s úspešným v druhej sérii semifinále, buď s HKM Zvolen, alebo s Duklou Trenčín.

HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Góly: 22. Pretnar (Hohmann, Bubela), 51. Lamper (Faille, Surový), 51. Faille (Asselin), 55. Asselin (Skalický), 59. Faille (Brejčák) - 10. Kutálek, 33. Mikúš (Paulovič, Mezei). Rozhodovali: M. Novák, Štefík - Tvrdoň, Kacej, vylúčení: 5:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2753 divákov

HC'05 iClinic Banská Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gélinas, Brejčák - Lamper, Surový, Bortňák - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Skalický - Gabor, Češík, Brittain

HK Nitra: Lawson - Rýgl, Mezei, T. Milam, Ordzovenský, J. Milam, Versteeg - Paulovič, Krištof, Mikúš - Blackwater, Slovák, Kutálek - Lantoši, J. Ručkay, H. Ručkay - Csányi, Bradley, Macík, /konečný výsledok série: 4:0/



Domáci diváci sa nachystali oslavovať postup do finále pri každom góle, ktorý by im "barani" dopriali. Po prvej tretine to však vyzeralo úplne ináč. Gól strelili len hostia v 10. minúte po tom, ako Kutálek vypichol v strednom pásme puk Ďatelinkovi a samostatný nájazd s prehľadom premenil. Nitrana sa túžili ešte v sérii nadýchnuť, v 10. minúte Versteeg nádejne obkrúžil bránku, v 12. minúte brankár Lukáš si poradil aj so strelou Lantošiho a neskôr zlikvidoval pokus Kutálka. Do šatne mohli ísť hostia aj s dvojgólovým rozdielom, stačilo len, aby hneď po skočení na ľad z trestnej lavice J. Milam puk lepšie v blízkosti bránky trafil a aj Macíkova strela tesne predtým spôsobila pred Lukášom veľa rozruchu. Domácich mohli mrzieť viaceré ťažkopádne zvládnuté situácie. V prvom útoku naskočil na ľad prvýkrát proti Nitre aj kapitán Surový, ktorý si liečil predtým zranenie, šance však mali jeho spoluhráči, v 4. minúte bekhendom Brittain, potom Mihálik so streleckou parketou. Nepomohli im ani presilovky, dokonca o dvoch hráčov trvajúca 55 sekúnd v 18. minúte.

Brankár Lawson si poradil s pokusmi Bartánusa i Asselina, iné šance sa v početnej výhode nezrodili a v druhej tretine sa čakala v ich nasadení výrazná zmena. Pomohla im ďalšia presilovka a prudká strela Pretnara, ktorú už v 22. minúte Lawson pustil do siete. Nasledoval povestný tlak "baranov" so zjavným úsilím pridať ďalší gól, narušilo ho však oslabenie a pre zmenu "zámok" hostí. V 29. minúte Bartánus po rýchlej akcii Lawsona zblízka neprekonal a mohlo ho to dosť mrzieť, pretože v presilovke Mikúš excelentne zakončil rýchle prečíslenie a Nitrania opäť viedli.

Aj tretiu tretinu začali hostia v početnej výhode, až po nej vrhli domáci všetko svoje umenie do útoku v snahe vyrovnať skóre. J. a H. Ručkayovci v 47. minúte Lukáša vystrašili nádejnými pokusmi a nad zápasom stále visel veľký otáznik. V 51. minúte brankár Lukáš vykorčuľoval z bránky pri signalizovanom vylúčení a Lamper vyrovnal. Ďalší gól pribudol o 13 sekúnd neskôr, Faille opäť spred bránky prekonal Lawsona tretíkrát a diváci už začali oslavovať postup, najmä po tom, ako v 55. minúte Asselin a v 59. minúte Faille do prázdnej bránky pri power play spečatili zblízka víťazstvo štvrtým i piatym gólom.