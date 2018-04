Rezník vyhodil z RTVS skúsenú reportérku, Rybníček ho skritizoval: Exriaditeľ si veru servítku pred ústa nedal

Pokračujú čistky?! Keď vláda napriek počiatočnému odmietaniu Mosta-Híd pretlačila za nového šéfa RTVS „koňa“ Andreja Danka (44) Jaroslava Rezníka, vznikli obavy o objektivitu spravodajstva verejnoprávneho média.

Odvtedy Rezník povymieňal niekoľko kľúčových ľudí, stopol investigatívnu reláciu Reportéri, doviedol do vedenia spravodajstva bývalých hovorcov vládnych politikov a najnovšie prepustil dlhoročnú redaktorku rozhlasu Oľgu Bakovú.

Baková pracovala v telerozhlase 25 rokov, ako zahraničnopolitická redaktorka robila rozhovor s prezidentom Georgom Bushom, reportáže prinášala z vojnových zón a z nebezpečných oblastí ako Krym alebo Doneck. V RTVS naposledy pôsobila ako šéfeditorka zahraničného vysielania rozhlasu. Po zmene organizačnej štruktúry z dielne Rezníka jej pozíciu zrušili a namiesto nej skúsenej redaktorke núkali prácu, vhodnú pre začinajúcich bažantov.

Na jej stranu sa postavili aj ďalší redaktori RTVS. „Som sklamaná a rozhorčená. Oľga Baková nás mnohých naučila, čo to je byť skutočným reportérom. Vedenie RTVS sa rozhodlo ísť cestou, ktorá je pre mňa osobne neprijateľná,“ reagovala redaktorka RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová. Rezníka nedávno opustili kľúčoví ľudia, ktorých si sám doniesol za šéfov spravodajstva - Juraj Rybanský a Boris Chmel. Šéfom sekcie spravodajstva a publicistiky sa stal Vahram Chuguryan, ktorý roky pracoval pre vládnych politikov.

RTVS vysvetľuje, že pre Bakovú nenašla miesto. „Tak ako sme už verejne informovali, od 1. marca 2018 nadobudla platnosť zmena organizačného poriadku RTVS, v rámci ktorej sa systémovo pristúpilo k zrušeniu pracovného miesta šéfeditor, keďže išlo o duplicitnú úroveň riadenia,“ povedala hovorkyňa Erika Rusnáková. Tvrdí, že zrušenie pozícií šéfeditorov sprehľadní a zjednoduší manažérske procesy a ušetrí verejné financie. Dodala, že z desiatich zamestnancov všetci ostatní prijali ponúknuté pracovné miesta.

Oľga Baková: Rezník mal dosť času sa so mnou stretnúť

Ako ste prijali rozhodnutie vedenia RTVS ukončiť s vami spoluprácu?

- Je smutné, že RTVS nemá záujem o moju prácu, ktorú som doteraz vykonávala - zahraničného redaktora, editora. Bola mi ponúknutá práca radového redaktora, ktorú som si už v minulosti odkrútila alebo editora krátkych správ, ktorá vôbec nezodpovedá tomu, čomu som sa venovala posledné roky. Nie som s tým spokojná, ale je to na rozhodnutí vedenia.

Bolo to rozhodnutie Rezníka či Chuguryana?

- So mnou komunikoval šéf sekcie ľudských zdrojov pán Staškovič a na jednom stretnutí s ním bola aj moja nadriadená pani Petra Stano Maťašovská. Na záver sa pridal ešte pán nový riaditeľ spravodajstva Chugurjan a právnik RTVS Neviem kto presne o tom rozhodol, ale samotná zmena štruktúry bola schválená a podpísaná generálnym riaditeľom, pánom Rezníkom, musel teda vedieť, že týmto krokom ma pripravuje o moje pracovné zaradenie a zamestnanie. Predpokladám, že Vahram Chuguryan, ktorý sa stal riaditeľom spravodajstva nedávno, o tom diskutoval s vedením, aspoň sa vyjadroval že to mal v úmysle urobiť. Ak mu má odchádzať nejaký človek zo spravodajstva, tak s tým , predpokladám, súhlasil. To sa treba spýtať jeho aká bola jeho pozícia k danej veci. V každom prípade bolo mi povedané, že sa zmenila organizačná štruktúra, kto dal noty - čo potom- to ja ale naozaj neviem.

Zostávate moderovať reláciu Silná zostava?

- To je externá práca a tam zostávam. Zatiaľ mi nikto nepovedal, že by sa v tomto smere niečo zmenilo.

Neplánujete sa stretnúť aj s riaditeľom Rezníkom a vydiskutovať si to?

- Ak by pán riaditeľ Rezník mal záujem sa so mnou stretnúť, za ten mesiac, čo som bola „prekážkou na strane zamestnávateľa“, tak bolo na to dostatok priestoru. Ja som neiniciovala takéto zmeny.

Mali ju oceniť, a nie vyhodiť

Václav Mika, exriaditeľ RTVS

Otvoriť galériu Václav Mika, exriaditeľ RTVS. Zdroj: tasr, anc

- V auguste som sa vyjadril v rozhovore k našej kolegyni Oľge Bakovej nasledovne: „Reprezentuje vari Oľga Baková s nepriestrelnou vestou na Kryme alebo východnej Ukrajine opatrnú televíziu?“ Toto vyjadrenie je viac ako aktuálne práve dnes a stojím si za ním. Osobne ma mrzí, že Oľga v týchto dňoch potrebuje ,nepriestrelnú vestu' aj doma na Slovensku, kde by jej skúsenosti, odvaha a zahraničný presah mali byť docenené.

Nemám z toho dobrý pocit

Richard Rybníček, bývalý šéf STV

Otvoriť galériu Richard Rybníček, bývalý šéf STV Zdroj: Michal Hanko

- Oľga Baková mala už počas štúdia na univerzite veľký rešpekt a vedeli sme, že je veľmi talentovaná a vzdelaná, čo sa aj potvrdilo. Keď som sledoval jej novinársku prácu až doteraz, pre mňa to je dáma slovenskej žurnalistiky. Vzdelaná, profesionálna, dôstojná. Nechce sa mi veriť, že Jaro Rezník si toto neuvedomuje. Nemám z toho dobrý pocit.