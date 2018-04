Kardiochirurg Fischer zachránil v Auparku neznámu ženu: Pred sebou mala len minútu života!

Veľkonočné nákupy v bratislavskom nákupno-zábavnom stredisku Aupark sa takmer zmenili na tragédiu!

Predavačky z predajne kožušín vydesila žena (46), ktorá rovno pred ich dverami stratila vedomie a spadla na zem. Dievčatá nelenili a vybehli jej na pomoc. Žena mala obrovské šťastie v nešťastí, práve v tom čase bol v obchodnom dome známy kardiochirurg Viliam Fischer (79).

Dve predavačky zo všetkých síl pomáhali odpadnutej pani priamo pred ich predajňou. „Pán Fischer bol našťastie len kúsok od nás a okamžite jej začal dávať prvú pomoc. My sme zatiaľ volali záchranku. Staral sa o ňu, až kým neprišli záchranári. Vyzerala, akoby mala epileptický záchvat,“ prezradila predavačka Lenka (23). Aj keď má kardiochirurg bohaté skúsenosti so záchranou životov, nebola to jednoduchá situácia. „ Žena mala šťastie, keby som tu nebol, neviem, ako by sa to skončilo. Okamžite som videl, že je zle, mala roztiahnuté zreničky a dusila sa,“ povedal Novému Času Viliam Fischer a pokračoval. „Mala pred sebou možno minútu života. Okamžite som jej uvoľnil jazyk a dával som jej umelé dýchanie.“

Predavačky na hrozný zážitok tak skoro nezabudnú. „Keby sme tu boli samy, neviem, ako by sme si poradili,“ podotkla predavačka Lenka. Záchranári ženu previezli do nemocnice na Antolskej ulici. „Keď prišli, už bola mimo ohrozenia života,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Pre známeho kardiochirurga to nebolo prvýkrát, keď v teréne pomohol zachrániť život. „S kolegom sme leteli domov, do Bratislavy, keď sa zo zadných radov ozvali výkriky, hľadali lekára. Dobehol som k nim a našiel som už modrajúce dieťa, ktoré sa dusilo cukríkom. Tiež som mu uvoľnil dýchacie cesty a prebralo sa k životu,“ uzavrel skúsený profesor, ktorý spolu s tímom odborníkov v roku 1998 uskutočnil prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku.