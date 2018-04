Šikovná Slovenka Mária je odborníčkou na Alzheimera: Ak nechcete byť chorí, začnite s TÝMTO čím skôr!

Tomu sa povie šikovná hlavička! Lekárka Mária Karabová Kregerová (30) z Hlohovca získala Mendelovu cenu za výnimočnosť v oblasti výskumu.

Mladá neurologička a psychiatrička študovala na prestížnej Univerzite v Oxforde a na jeseň tam dokonca nastupuje na štvorročné pracovné miesto. Zaoberať sa bude najmä pokračujúcim výskumom Alzheimerovej choroby.

Mária začala najskôr študovať na Masarykovej univerzite v Brne. Po troch rokoch však prišla ponuka, aká sa neodmieta - ísť na Univerzitu v Oxforde. „Musela som však začať odznova, pretože Oxford neuznáva štúdium na iných vysokých školách. A tak som namiesto šiestich študovala medicínu deväť rokov,“ usmieva sa sympatická lekárka. Na jeseň v roku 2014 nastúpila Mária ako junior doctor na neurologické oddelenie Nemocnice sv. Tomáša v Londýne a zároveň začala postgraduálne doktorandské štúdium na Kráľovskej fakulte Londýnskej univerzity. „Po roku v nemocnici som sa rozhodla splniť si celoživotnú túžbu a venovať sa výskumu a doktorandskému štúdiu naplno,“ vysvetľuje.

Ocenená vo Westminsteri

Najväčšiu stopu však na Márii zanechala Kalifornská univerzita, v ktorej strávila časť štúdia. „Mala som možnosť vzdelávať sa pod vedením profesora Carla Cotmana, jedného zo svetových odborníkov na Alzheimerovu chorobu,“ rozpráva Mária, ktorá sa nedávno dočkala významného ocenenia. Vo Westminsterskom paláci v Londýne, sídle anglického parlamentu, si prevzala Mendelovu cenu za výnimočnosť v oblasti výskumu.

Talentovaná lekárka sa zamerala na dôležitú vec, ktorá môže chrániť pred zákerným alzheimerom - pravidelný pohyb od útleho veku, ktorý strašiaka medzi chorobami dokáže odplašiť. „Dúfam, že sa mi touto cestou podarí osloviť tých, čo sa starajú o mládež, aby ich podnecovali k času strávenému aktívnym pohybom,“ dodáva Mária, ktorá po získaní skúseností na Univerzite v Oxforde chce prísť späť na Slovensko. Pyšná je na svoju dcéru aj mama Eva (71). „Napriek všetkému, čo dosiahla, je však neskutočne skromná a veľmi milá. Aj keď vyštudovať Oxford nebolo jednoduché a finančne mimoriadne náročné, sme na ňu s manželom nesmierne pyšní. Ona je pre nás dar z nebies,“ dodáva.

Pohybom proti zákernej diagnóze

Mária sa v rámci výskumu zamerala na to, ako sa dá predísť vzniku Alzheimerovej choroby. „Výsledky nášho výskumu hovoria jasnou rečou o tom, aký nesmierne dôležitý vplyv má pohyb v mladosti na predchádzanie demencie spojenej so starnutím a Alzheimerovou chorobou,“ vysvetlila. Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO týmto zákerným ochorením trpí až 50 miliónov ľudí po celom svete. Medzi prvé varovné signály patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť orientovať sa v čase.