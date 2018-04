Chlapca z Považia postrelili na školskom krúžku: V hlave mu ostal brok!

Tínedžera na krúžku v dedine na strednom Považí pred pätnástimi rokmi postrelili. Brok mu ostal v hlave a spôsoboval silné bolesti.

Školákovi (v tom čase 15-ročnému) v dedine na strednom Považí pred pätnástimi rokmi na streleckom krúžku strelili do hlavy. Lekári konštatovali, že brok chlapcovi prenikol do hlavy. Pri posúvaní sa v lebke brok spôsoboval chlapcovi veľké bolesti. "Často sa v noci budí a plače, že ho to bolí. Cíti, kde presne brok je. Už mi aj povedal, že sa mu ani žiť nechce," rozprávala chlapcova matka niekoľko rokov po nezvyčajnom školskom úraze.

Prípad mal dohru v pojednávacej sieni. Prvostupňový súd za brok v hlave odklepol odškodné viac ako 1,4 mil. Sk (42,1-tis. eur). Odvolací súd výšku odškodného zvýšil na 1,7 milióna korún (56-tisíc eur). Postreleného chlapca fascinujú počítače, musel však ísť študovať niečo iné. "Lekári mu neodporučili prácu s počítačom," vysvetlila matka.

Bývalý riaditeľ školy, v ktorej sa udalosť odohrala, je už v dôchodku. "Dajte mi s tým prípadom už pokoj," povedal exriaditeľ, ktorý sa po udalosti vyjadril, že postrelenie žiaka ho veľmi mrzí.

"Áno, rodina v našej dedine býva, ale už nechce o prípade hovoriť," povedal nám sused postreleného chlapca.