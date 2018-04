Buckingham sa vydala, môže za to duet Na srdci: Spevák skupiny Slza prezradil, aká je Celeste v skutočnosti!

Celeste Buckingham sa vydala! Nie naozaj, ale vo videoklipe Na srdci, kde si zaspievala duet so spevákom jednej z najpopulárnejších českých popových kapiel Slza. Bola to už jej druhá filmová svadba a speváčka tvrdí, že tá ozajstná by mala byť iná a veľmi by si priala, aby bola prvá a zároveň posledná. Prečo si ale spevák Petr Lexa a gitarista Lukáš Bundil vybrali za nevestu práve Celeste a ktorý by ju chcel za manželku aj v reálnom živote? Zrejme to totiž nebude iba o speve...