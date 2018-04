O usporiadanie ZOH 2026 má záujem sedem štátov: Naozaj je medzi nimi aj táto exotická krajina?!

O usporiadanie ZOH v roku 2026 má záväzný záujem sedem krajín.

Podľa utorňajšieho oznámenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) podali do uzávierky kandidátov prihlášky Rakúsko, Kanada, Taliansko, Japonsko, Švédsko, Švajčiarsko a Turecko. Záujemcovia mali čas podať prihlášky do 31. marca. Využili ho mestá Graz, Calgary, Cortina d'Ampezzo s Turínom a Milánom, Sapporo, Štokholm, Sion a Erzurum. Turci sa o ZOH usilujú prvýkrát v histórii. Cortina d'Ampezzo (1956), Sapporo (1972), Calgary (1988) aj Turín (2006) už ZOH hostili, konali sa tiež v iných častiach Rakúska a Švajčiarska. V Štokholme boli OH 1912.

Výberový proces bude pokračovať tzv. fázou rozhovorov s uchádzačmi. MOV zúži na jeseň tohto roka počet kandidátov a o dejisku sa rozhodne v septembri 2019 na zasadnutí v Miláne. "Veľmi vítam záujem národných olympijských výborov a miest o ZOH. Náš cieľ nie je mať iba rekordný počet kandidátov, ale v konečnom dôsledku vybrať to najlepšie mesto na usporiadanie najlepších ZOH pre najlepších športovcov sveta," povedal prezident MOV Thomas Bach podľa agentúry DPA.

ZOH 2022 sa uskutočnia v Pekingu, ktorý uspel v konkurencii kazašského Almaty. Z boja o ich usporiadanie dobrovoľne odstúpilo viacero miest, niektoré kandidatúry zastavili referendá. MOV zareagoval zmenou kritérií, aby prilákal viac záujemcov, organizácia podujatia sa stala lacnejšou a dôraz sa začal klásť aj na účinok ZOH v budúcnosti. Turecko má premiérovo záujem o zimnú edíciu, ale Erzurum už privítal svetovú zimnú univerziádu 2011 či vlaňajší Európsky zimný olympijský festival mládeže (EYOF). Istanbul sa usiloval o OH 2020, no prehral v poslednom volebnom kole s Tokiom.