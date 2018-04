Tenisti Bosny a Hercegoviny už majú aj svoju jednotku: Džumhur túto sexicu nepriviezol!

Už sú kompletní a pripravení domácim ukázať, čo vedia. Tenisti Bosny a Hercegoviny sa v utorok dočkali aj svojej jednotky.

Damir Džumhur (25) bude vo víkendovom súboji 2. kola euro-africkej zóny Davisovho pohára tenisových družstiev Slovensko - Bosna a Hercegovina jasnou rebríčkovou jednotkou.

V aktuálnom renkingu mu patrí 32. priečka, kým najlepší domáci hráč je 107. Fanúšikov však nepotešil. Mnohí sa totiž tešili na sexi Dejanu, ktorá s ním dobyla sociálne siete počas grandslamového Australian Open.

Dejana Živkovič je srbská modelka a s rodákom zo Sarajeva na prvom grandslamovom turnaji Australian Open na seba pútali pozornosť viac ako manželia Federerovci... No to je už minulosť. Začiatkom marca modelka na svojom profile oznámila, že je single, no na vine nie je ona.

Damir Džumhur bude ťahúňom bosnianskeho tímu. O jeho sile vie aj Martin Kližan, ktorý ho vyradil v semifinále turnaja v Casablance 2015, kde potom slovenský hráč triumfoval. Pritom s Džumhurom prehrával 4:6, 2:4, no potom získal desať gemov v rade. Druhý set vyhral 6:4 a v treťom uštedril súperovi „kanára“...

Opory súpera v Indian Wells a Miami videl nový kapitán Slovenska Dominik Hrbatý. „Videl som v Kalifornii našich aj Bosniakov. Ukázalo mi to aj slabšie stránky Džumhura a Bašiča, ktorí vypadli dosť skoro,“ prezradil Hrbatý, ktorý už má predstavu, koho nominuje do dvojhier i na štvorhru, no mená prezradí až v stredu večer.

Pripomíname, že víťaz víkendového súboja bude v septembri hrať v play-off o svetovú skupinu 2019, zdolaného čaká boj o zotrvanie v tejto regionálnej zóne. Ak Slováci neuspejú, na jeseň budú hrať proti jednému z dvojice Bielorusko (doma) alebo Rusko (vonku).

Slováci na Bosniakov:

Lukáš Lacko (107. v rebríčku dvojhry/1 050. v rebríčku štvorhry)

Andrej Martin (118./704.)

Martin Kližan (130./417.)

Jozef Kovalík (138./245.)

Norbert Gombos (147./686.)

Igor Zelenay (-/105. )

Bosniaci na slovákov:

Damir Džumhur (32. /158. )

Mirza Bašič (95./ 725.)

Aldin Šetkič (219./433.)

Tomislav Brkič (253./277.)