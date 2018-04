Dramatická Veľká noc pri Trnave: Tínedžer (16) sa tak opil, že upadol do bezvedomia

Partia troch tínedžerov počas Veľkej noci v obci okresu Trnava v sobotu vypila fľašku vodky. Jeden z mladíkov (16) sa vrátil domov. Keď sa stav chlapca jeho matke nepozdával, privolala sanitku. Ako sa dráma skončila?

"Na asistenciu k rýchlej zdravotníckej pomoci boli operačným strediskom polície v Trnave vyslaní aj policajti zo Zavara, ktorí prišli do domu v Majcichove ešte pred zdravotníkmi. Keď policajti zistili, že chlapec nedýcha, ihneď začali s jeho oživovaním. Prvú pomoc, masáž srdca, mu poskytovali do príchodu zdravotníkov, ktorí mladíka previezli do nemocnice," povedala v utorok trnavská krajská policajná hovorkyňa v Martina Kredatusová.

Polícia udalosť vyšetruje ako podávanie alkoholických nápojov mládeži, za ktorý v prípade obvinenia môže hroziť trest odňatia slobody až na tri roky.