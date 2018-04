Známy markizák v problémoch: Robil živý vstup o policajtoch a ani netušil, čo sa zatiaľ dialo!

Takto si svoju televíznu šichtu nepredstavoval! Markizák Rasťo Orth na utorňajšie hlásenie Dopravného servisu v relácii Teleráno tak rýchlo nezabudne.

Keď sa totiž spravodajca spokojne usmieval do kamery a prihováral vodičom po celom Slovensku, nevedomky sa dostal do hľadáčika mužov zákona. Čo sa vlastne na rušnej ceste v bratislavskej Petržalke odohralo?



Orth sa s partiou markizákov vybral pred Finančnú správu SR v hlavnom meste. Vyslanci zo Záhorskej Bystrice na čele s redaktorkou Andreou Špronglovou totiž pred kamerami mapovali posledný deň odovzdávania daňových priznaní. Živé vstupy do Telerána sa napokon vypomstili Rasťovi, ktorému napriek prítomnosti kapely Kochanski zamrzol úsmev na tvári.

Otvoriť galériu Rasťo Orth s kapelou Kochanski. Zdroj: markíza

V momente, keď on "natieral" hliadky mužov zákona po celom Slovensku, sa mu ich kolegovia postarali o odľahčenie peňaženky. Na jeho povážlivo odparkovanom vozidle totiž nechali pozdrav v podobe "papuče".

Dopravák je však z konania polície rozčarovaný! „Živé vstupy sme vysielali spred hlavného vchodu do Daňového úradu a ja som auto zaparkoval oproti k obrubníku, aby som neblokoval miesta pre ľudí, ktorí prichádzali na úrad," tvrdí Orth a dodával, že tam nebola žiadna značka, ktorá by tam zakazovala stáť. ,,Aspoň ja som tam takú značku nevidel. Ani som si nevšimol, kedy mi tam tú ´papuču´ dali.Ale nevadí, nenechal som si tým pokaziť deň," dodal Rasťo.