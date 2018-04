Polícia pátra po nezvestnom mužovi zo Spišských Hanušoviec: Odišiel z resocializačného zariadenia

Polícia pátra po nezvestnom 21-ročnom mužovi zo Spišských Hanušoviec, ktorý odišiel z resocializačného zariadenia. Michal Švienty je nezvestný od piatka 30.3.

Petra Kováčiková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici informovala, že oznámenie o nezvestnosti muža prijala polícia v pondelok (2.4). Muž sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ nepodal o sebe ani o svojom pobyte žiadne informácie. Nezvestný bol v resocializačnom zariadení umiestnený dobrovoľne, pričom pri odchode v ňom nechal všetky osobné veci.

Švienty je vysoký 165 centimetrov. Je štíhlej postavy, oči má hnedo-zelenej farby. V čase odchodu mal na sebe oblečené maskáčové nohavice, bundu typu „bomber" s huňatou kapucňou, obuté mal čierne tenisky.

"Žiadame občanov, ktorí by vedeli k nezvestnému mužovi poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, ktoré by mohli napomôcť k jeho vypátraniu, aby to oznámili na ktoromkoľvek útvare PZ alebo na známom telefónnom čísle 158," dodala Kováčiková.