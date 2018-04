Šatan o posilách z NHL hovoriť nechcel: Ktorí hráči zo zámoria by mohli hrať na šampionáte?

Tak, ako pred každým hokejovým šampionátom, aj tento rok sa rieši v slovenskom tíme účasť hráčov z NHL.

Vlani do Kolína nepricestoval do tímu Zdena Cígera ani jeden hráč z NHL. Teraz sa situácia črtá lepšie, kto však napokon príde do Dánska posilniť káder Craiga Ramsayho, je stále otázne. A konkretizovať to na dnešnom tréningu nechcel ani generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

"Hovoril som s nimi, ale na tieto otázky ešte teraz nechcem odpovedať. V NHL finišuje základné časť, po jej skončení vám dám viac informácií," povedal Šatan novinárom.

Bez šance na play off sú v NHL Sekera, Gáborík, Halák, Jurčo i Pánik. Obranca Edmontonu Andrej Sekera však nedohral včerajší zápas, Gáboríka trápili celú sezónu zranenia a tak ich účasť nie je veľmi pravdepodobná. Play off si na farmách nezahrá Hrivík a Jaroš, ktorí by mohli prísť posilniť Slovákov.

Ako sú na tom Slováci v zámorí:

Budú v play off NHL:

Tomáš Tatar (Vegas)

Zdeno Chára (Boston)

Marko Daňo (Winnipeg)

Peter Budaj (Tampa Bay)

Budú v play off na farme:

Martin Marinčin (Toronto – Toronto Marlies)

Peter Cehlárik (Boston – Providence)

Erik Černák (Tampa Bay – Syracuse)

Nebudú v play off NHL:

Andrej Sekera (Edmonton)

Marián Gáborík (Ottawa)

Jaroslav Halák (New York Islanders)

Richard Pánik (Arizona)

Tomáš Jurčo (Chicago)

Nebudú v play off na farme:

Marek Hrivík (Calgary – Stockton)

Christián Jaroš (Ottawa – Belleville)