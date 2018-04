Party v slovenskom kostole! Dedinčania sa poriadne čudovali, keď uvideli, čo majú mladé dievčatá na hlavách

Veľká noc je tým pravým časom na to, aby na Slovensku ožili tradície. Tak sa aj stalo.

Máloktorý Slovák si pamätá, ako to u nás na Veľkú noc vyzeralo pred desaťročiami. Vrátiť sa aspoň na chvíľu k našej histórii sa vždy vyplatí. V obci Hrušov si to vyskúšali počas Veľkonočnej nedele a vypálilo to skvele.

Slobodné dievčatá si v nedeľu obliekli kroje a na hlavy nasadili party, takto vyštafírované sa vybrali do kostola. "Tak to robili ich prastaré mamy pred desiatkami rokov. V minulosti sa dievčatá nosením párt odlišovali od ostatných a dávali tým najavo, že sú už súce na vydaj," vysvetlila etnologička Katarína Chabrečeková, ktorá z Hrušova pochádza.

Hrušovčanky si dali na hlavu party z čierneho zamatu, fúkaných korálok, perličiek plátených kvietkov a vyšívaných bielych stúh. Tie sú totiž pre Hrušov typické. Katarína tvrdí, že v Hrušové sa tieto ozdobné vence vyskytovali už od stredoveku.

Zanietená etnologička je zároveň autorkou myšlienky projektu Party v 21. storočí, ktorý mapuje pestrosť a rozmanitosť takmer zaniknutých tradičných párt zo všetkých regiónov Slovenska. S týmto originálnym projektom už autori prešli Slovensko aj svet. Tradičné party mali možnosť vidieť v USA, Kanade ale aj v Južnej Kórei. Najbližšie sa chystá výstava Party v 21. storočí v Košiciach, ktorú otvoria už v stredu a potrvá do konca apríla.