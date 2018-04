Prepustená rozlieskávačka sa bráni chce len spravodlivosť: Vyhadzov za túto fotografiu

Bývalá roztlieskavačka amerického futbalu z klubu New Orleans Saints Bailey Davisová žaluje tím, ktorý ju prepustil

Bailey na sociálnych sieťach zverejnila fotografiu v jednodielnych plavkách a tým porušila prísne pravidlá pre čirlíderky.

Tento argument svojho bývalého zamestnávateľa by ešte akceptovala, ale keď ju obvinili, že sa pravidelne zúčastňuje na párty s hráčmi klubu, rozhodla sa brániť. Tou obranou je žaloba z dôvodu diskriminácie.

„Nie som si vedomá porušeniu kódexu správania. Nezverejnila som fotky v spodnej bielizni či bikinách,“ spustila v rozhovore pre New York Times rozhorčene bývalá roztlieskavačka New Orleans Saints a dodala: „Ale na žiadnej párty som nikdy nebola! Touto žalobou bojujem za všetky ženy v kluboch amerického futbalu.“

Bailey Davisová chce, aby v nich platili rovnaké pravidlá pre mužov i ženy. Kým ženy majú podľa kódexu zakázané stýkať sa s hráčmi, opačne to neplatí. Hráči môžu beztrestne baliť sexi čirlíderky. „Keď nesmú do vzťahu s futbalistami vstúpiť roztlieskávačky, tak by ani futbalisti nemali vstupovať do vzťahu s roztlieskávačkami,“ podporila Davisovú uznávaná právnička Sara Blackwelltová, ktorú oslovil denník.

„Okrem žaloby som podala sťažnosť aj na komisiu pre rovnakú príležitosť na zamestnanie,“ doplnila ešte Bailey, ktorá sa do užšieho výberu roztlieskávačiek „Svätých“ dostala pred tromi rokmi.