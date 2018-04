Najúspešnejší mužský športovec ZOH v histórii sa rozhodol: Biatlonová legenda končí!

Najúspešnejší mužský športovec zimných olympiád v histórii, nórsky biatlonista Ole Einar Björndalen (44), ukončil kariéru.

Štyridsaťštyriročný Björndalen má na konte 8 zlatých olympijských medailí, 20 titulov majstra sveta a 94 triumfov v pretekoch Svetového pohára. Šesťkrát vyhral celkové poradie SP.

Na medzinárodnej úrovni debutoval v roku 1993 a medzi svetovou elitou sa udržal 25 rokov. Tento rok však už chýbal na ZOH v Pjongčangu, keď sa mu nepodarilo splniť národné kvalifikačné kritériá. Pod piatimi olympijskými kruhmi tak súťažil "iba" šesťkrát. Na konte má aj štyri strieborné a jednu bronzovú medailu zo ZOH. Z MS má aj 14 strieborných a 11 bronzových kovov.

Podľa jeho vyjadrenia na utorňajšej tlačovej konferencii rozhodnutie skončiť konzultoval s lekármi aj jeho rodinou. Prezradil tiež, že dôvodom boli aj zdravotné problémy ako srdcová arytmia, pre ktoré nemal za sebou dobrú prípravu a tak jeho sezóna skončila "ďaleko za mojimi očakávaniami.

"Rád by som povedal, že končím, pretože som z biatlonu unavený, a že má už dosť úspechov. Ale nie je to pravda. Moja motivácia je nezastaviteľná. Rád by som ešte niekoľko sezón pokračoval, ale táto bola naozaj posledná," citovala ho agentúra DPA.

Začínal ako bežec na lyžiach, v ôsmich rokoch prvýkrát skúsil biatlon, ale až v dvanástich rokoch sa mu začal poriadne venovať. Jeho prvou manželkou bola taliansko-belgická biatlonistka Nathalie Santerová, s ktorou sa oženil v roku 2006 a v roku 2012 sa rozviedli po vzájomnej dohode. Momentálne je ženatý s bieloruskou biatlonistkou Darjou Domračevovou, s ktorou sa vzali v júli 2016 a 1. októbra 2016 sa im narodila dcéra Xenia.

Profil:

meno: Ole Einar Björndalen

narodený: 27. januára 1974 v Drammene (44 rokov)

rodinný stav: ženatý s Darjou Domračevovou, dcérar Xenia

rezidencia: Obertilliach (Rak.)

výška/váha: 1,79 m/65 kg

úspechy:

8-krát olympijský víťaz, 4-krát striebro na ZOH, 1-krát bronz na OH

20-krát majster sveta, 14-krát striebro na MS, 11-krát bronz na MS

94-krát víťaz pretekov SP v biatlone

1-krát víťaz pretekov SP v behu na lyžiach

6-krát víťaz celkového poradia SP v biatlone