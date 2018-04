Šalela celá hala: V živote by vám nenapadlo, čo zahrá Metallica na koncerte v Prahe!

Nielen nové skladby z predvlani vydaného albumu Hardwired ... To Self-Destruct alebo staré hity ako Master of Puppets či One, ale aj českú pieseň od muzikanta Ivana Mládka v nedeľu večer v pražskej O2 aréne zahrala americká skupina Metallica.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Štvorica hudobníkov pred vypredanou halou hrala viac ako dve hodiny. Ich šou sprevádzalo množstvo efektov. Metallica na pódiu postavenom netradične uprostred haly nastúpila po predkapele Kvelertak krátko pred 21:00. Ako pri každom ich koncerte uviedla šou pieseň The Ecstasy of Gold od Ennia Morriconeho z westernu Dobrý, zlý a škaredý. Kapela potom nastúpila s titulným songom Hardwired z nového albumu. Najväčšie prekvapenie ale fanúšikov čakalo v polovici koncertu, kedy frontman skupiny James Hetfield a bubeník Lars Ulrich opustili pódium, a gitaristi Kirk Hammett a Robert Trujillo začali hrať českú pesničku od muzikanta Ivana Mládka Jožin z bažin. K ich spevu v lámanej češtine sa behom chvíľky pridala väčšina publika. Okrem nových piesní skupina nesklamala ani fanúšikov starších hitov. Publikum potešila napríklad Sad but True z takzvaného "čierneho" albumu alebo rýchla pieseň Seek & Destroy z debutovej platne Kill 'Em All. Mettalica nešetrila ani svetelnými a ohňovými efektmi. Pri piesni Moth into Flame, ktorá rozpráva o tom, ako môže sláva zničiť ľuďom život, nad pódiom lietali svetielka znázorňujúci mory, pri ďalšej piesni okolo skupiny šľahali plamene.